Scheffler se agiganta y toma el liderato en solitario tras la segunda jornada

El estadounidense Scottie Scheffler, número uno del mundo, ratificó este viernes que es el principal favorito para ganar el Abierto Británico de golf después de cuajar una sobresaliente actuación que le permitió tomar el liderato al término de la segunda jornada con un golpe de ventaja sobre el inglés Matthew Fitzpatrick.

Scheffler, que ya partía de una buena posición tras la apertura del torneo (-3), a un solo golpe de la cabeza, demostró su estatus con un sólido recorrido en el que apenas pasó apuros y que saldó con ocho ´birdies´ y un solo ´bogey´, para hacer un total de 64 impactos que le dejan con diez bajo el par al frente de la clasificación.

Cerca del récord de campo

Un golpe le faltó para haber empatado el récord del campo de Royal Portrush (Irlanda del Norte) en una segunda ronda, en manos del mítico Greg Norman desde 1986, pero su último ´putt´ se quedó en el filo del hoyo.

Fitzpatrick, que ya acabó colíder en la víspera, fue el único que mantuvo el ritmo de Scheffler para alimentar el sueño de convertirse en el primer inglés en ganar la Jarra de Clarete desde 1992, cuando la conquistó Nick Faldo.

El de Sheffield, de 30 años y 59 en el ránking mundial, también sumó ocho ´birdies´, pero los tres ´bogeys´ le relegaron a la segunda plaza.

En una jornada en la que el tiempo fue más benévolo que en la víspera a pesar de un par de chaparrones en el tramo de la tarde, se situaron por detrás de la cabeza con -8 el estadounidense Brian Harman, campeón del Abierto Británico en 2023, y el chino Haotong Li, quien también encabezó la tabla en la primera manga.

Harman, uno de los zurdos del circuito, fue el mejor de la ronda matinal con 65 golpes y acumuló una tarjeta inmaculada con seis ´birdies´ para presentar su candidatura a repetir título del último 'major' de la temporada.

En un tercer peldaño, con -5, quedaron el quinteto integrado por los estadounidenses Harris English, Chris Gotterup, el inglés Tyrrel Hatton, el danés Rasmus Hojgaard y el escocés Robert MacIntyre.

Al estilo de su primera ronda, el noirlandés Rory McIlroy no terminó de brillar, aunque manejó mejor la presión de jugar ante su público y al final se situó en el -3, con cuatro ´birdies´ y dos ´bogeys´, lo que le permite seguir vivo ante las dos jornadas finales, aunque a una distancia significativa de Scheffler.

"Fue un buen día. Siento que, quizá, podría estar un par de golpes más cerca del líder, pero estoy en una posición decente de cara al fin de semana", se conformó el noirlandés, número dos del mundo, quien mejoró a la hora de encontrar las calles, si bien tuvo pateos claros que no aprovechó.

Quien perdió buena parte de sus opciones de alzar su primer Abierto Británico fue el español Jon Rahm, que tuvo una jornada aciaga que le desplazó al par en la general, con un golpe más que su compatriota Sergio García.

Buena actuación de DeChambeau

Uno de los que brillaron en la segunda manga fue el estadounidense Bryson DeChambeau, que pasó de hacer +7 en la primera sesión a hacer 65 golpes, con siete ´birdies´.

"Quería irme a casa. Pero me desperté esta mañana y me dije: no puedo rendirme. Mi padre me dijo que nunca me rindiera, que siguiera adelante, y es lo que hice hoy. Estoy orgulloso de cómo luché", dijo DeChambeau, con +1 en el global.

De los líderes de la primera ronda, Jacob Skow Oelesen fue el que más sufrió, al pasar de -4 a +1.

El danés protagonizó una escena poco habitual al sacar dos veces la bola de los límites en el primer hoyo, una por la derecha y otra por la izquierda, lo que le endosó un cuádruple ´bogey´ según echó a andar.

Entre los latinoamericanos, solo el venezolano Jhonattan Vegas, en su primera participación en el Abierto Británico, pasó el corte tras hacer 70 golpes en el ecuador del torneo, con dos ´birdies´ y un ´bogey´, y colocarse en el par del campo, con 142 impactos totales.

El colombiano Nico Echavarría, que había empatado con Vegas en la ronda inaugural, se vino abajo y mermado con un doble ´bogey´ en el hoyo 4, retrocedió en la tabla hasta quedar con +4.

El chileno Joaquín Niemann, líder de la general del LIV, el circuito financiado por Arabia Saudí, no cumplió las expectativas y quedó apeado al quedar al borde del grupo de los 70 clasificados.

Niemann firmó 74 golpes, tres por encima del par, lo que le situó en la tabla con un total de 144 impactos (+2).

Se despidió también del torneo el mexicano Carlos Ortiz, quien mejoró su rendimiento al hacer 70 golpes y clasificarse con +3 en el global, pero de forma insuficiente como para superar la criba, al igual que le ocurrió en su primera participación en 2021.

El corte dejó fuera de algunos jugadores de renombre, como el estadounidense Collin Morikawa, seis del mundo; sus compatriota Bruce Koepka y Patrick Reed, el norirlandés Tom McKibbin o el sudafricano Louis Oosthuizen, ganador del torneo en 2010. EFE