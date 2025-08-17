Scottie Scheffler gana el BMW Championship de la PGA

El estadounidense Scottie Scheffler, número 1 del mundo, conquistó este domingo el BMW Championship de la PGA disputado en el Caves Valley Golf Club de Maryland.

Scheffler adelantó en la última ronda al escocés Robert MacIntyre, que había liderado el torneo desde su arranque el jueves.

Scheffler terminó con un acumulado de -15 tras firmar este domingo una tarjeta de 67 goles (-3), mientras que MacIntyre concluyó con un -13 con 73 golpes (+3) en esta última ronda.

El escocés fue de menos a más. Tras una excelente primera ronda de 62 golpes el jueves, firmó 64 el viernes, 68 el sábado y 73 hoy.

El BMW Championship fue el segundo de los tres torneos del 'play-off' de la FedExCup del PGA Tour que se disputa este mes de agosto.

Empezaron el 'play-off' los 70 mejores clasificados del año en el St. Jude Championship disputado la semana pasada, el primero de los tres torneos, del que solo 50 avanzaron al BMW Championship.

El Tour Championship es la próxima cita

Ahora, únicamente los 30 primeros del BMW Championship se medirán la próxima semana en el TOUR Championship, que se celebrará en el East Lake Golf Club de Atlanta.

El único latinoamericano en liza, el venezolano Jhonattan Vegas, terminó en la posición 45 con 15 golpes sobre el par, a 30 de Scheffler. EFE