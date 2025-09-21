VISTAS recibe al campeón de golf Miguel Ángel Jiménez

De izquierda a derecha: Víctor Gómez Casanova, Gerente General de VISTAS Golf & Country Club; Enrique Valverde, Presidente de la Federación Dominicana de Golf (FEDOGOLF); el campeón de la PGA, Miguel Ángel Jiménez; Marcos Malespín, Presidente VISTAS Golf & Country Club y, José Dolores Ovalles, Asistente del Campeón. ( DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY )

Invitado por el presidente del VISTAS Golf & Country Club, Marcos Malespín, el campo de más reciente construcción en Santo Domingo recibió este fin de semana, la visita del campeón de golf del PGA Senior Championship 2025, el español Miguel Ángel Jiménez.

El ganador de más de 20 títulos del circuito profesional, impartió una clínica de golf a los miembros del club en la que compartió sus técnicas de entrenamiento, recomendaciones de juego, concentración mental, así como la disciplina que debe mantenerse en el desarrollo del deporte.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/21/20092025---cinica-e-golf-de-miguel-angel-gimenez-en-vista-golf-club---matias-boncosky-02-f26064ea.jpg Enrique Valverde (izquierda), Presidente de la Federación Dominicana de Golf (FEDOGOLF) le entrega un reconocimiento a MiguelÁngel Jiménez. (DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY.)

Jiménez agradeció la invitación y recibió un reconocimiento especial por parte de la directiva de VISTAS Golf & Country Club y el Presidente de la Federación Dominicana de Golf (FEDOGOLF), señor Enrique Valverde.

Valverde dedico unas palabras de agradecimiento y entregó un certificado en el que se leía:¨En mérito a su brillante trayectoria y a sus valiosos aportes al desarrollo del golf mundial, así como por el estrecho vínculo que lo une a la República Dominicana, país al que ha elegido como su hogar y desde donde inspira a nuevas generaciones de golfistas¨.

Joaquín López, distinguido miembro del club y quien comparte la nacionalidad española con Jiménez, también le agradeció su presencia diciendo y al apoyo a la iniciativas del VISTAS Golf & Country Club.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/21/20092025---cinica-e-golf-de-miguel-angel-gimenez-en-vista-golf-club---matias-boncosky-08-31da00ed.jpg Miguel Ángel Jiménez realiza un putt en un green del campo. (DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY)

El perfil de VISTAS

Marcos Malespín agradeció el apoyo que siempre ha entregado Miguel Ángel Jiménez al campo que fue inaugurado en abril del 2022.

VISTAS Golf & Country Club es diseñado fue diseñado por Greg Norman y en palabras de Malespín, "es un campo amigable que no presenta un gran grado de dificultad".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/21/whatsapp-image-2025-09-21-at-180453-761f775c.jpeg Desde la izquierda,Enrique Valverde, Presidente de la Federación Dominicana de Golf (FEDOGOLF), Marcos Malespín, Presidente VISTAS Golf & Country Club, el campeón de golf de la PGA, Miguel Ángel Jiménez, Manuel Díez y Fernando Cantisano, Vicepresidentes del Club (FUENTE EXTERNA)

El campo está ubicado en la Circunvalación de Santo Domingo (en el municipio de Santo Domingo Norte), está cubierto de grama Bermuda Latitude 36 (fairways), Bermuda Tiff Eagle (greens), y posee un parque acuático, áreas de juegos para los niños, un eco parque y un jardín para actividades como picnics y yoga.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/21/20092025---cinica-e-golf-de-miguel-angel-gimenez-en-vista-golf-club---matias-boncosky-13-a3321a9b.jpg MiguelÁngel Jiménez conversa con el golfistaWenchy Peralta. (DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY)

Jiménez y el golf de RD

De su lado, el destacado golfista español indicó que "aunque hace unos años no tenía referencias del golf en el país, pero luego pude ver el gran desarrollo que hay aquí".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/21/20092025---cinica-e-golf-de-miguel-angel-gimenez-en-vista-golf-club---matias-boncosky-07-25af632e.jpg Miguel Ángel Jiménez en uno de los farways del campo. (DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY)

Jiménez opina que es necesario seguir fomentando el golf para que sigan surgiendo talentos jóvenes que representen al país en el plano internacional, muy especialmente llevando a cabo campamentos infantiles, sin perder de vista la educación para que la nación tenga buenos profesionales y, al mismo tiempo, buenos golfistas.

¨República Dominicana tiene unos campos de golf magníficos, VISTAS es uno de ellos, que está más enfocado a los que es socios, membresía, disfrutar de un club magnífico que tenga piscina, tenis, pádel, golf y, que también esté cerca de la ciudad¨, dijo.

Jiménez llegó a considerar al país como ¨la isla del golf¨, no solo por sus campos, sino por sus atracciones turísticas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/21/20092025---cinica-e-golf-de-miguel-angel-gimenez-en-vista-golf-club---matias-boncosky-12-fd49757f.jpg Miguel Ángel Jiménez, en uno de los green del campo. (DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY)

Sobre su carrera

Aparte de ser parte de cuatro equipos Ryder Cup europeos (siendo vicecapitán en dos de ellos), Miguel Ángel JIménez ganó en 2018 el Senior Open Championship en la mítica cancha Old Course de St. Andrews, en Escocia.

Aunque todos los torneos que conquistó para él son importantes, caminar como un campeón en St. Andrews, es su recuerdo más especial.

¨Todos los torneos que ganas te demuestran que estás ahí, y que tu trabajo está dando fruto. Pero haber ganado un major en el circuito Senior, en St. Andrews. Es que es un sitio en el que a todo golfista le gustaría ganar un major¨, señaló.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/20092025---cinica-e-golf-de-miguel-angel-gimenez-en-vista-golf-club---matias-boncosky-06-f61fadf6.jpg Miguel Ángel Jiménez realiza un disparo de salida desde uno de los teebox del campo. (DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY)