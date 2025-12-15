Scottie Scheffler, mejor jugador del año en el PGA Tour

El golfista estadounidense Scottie Scheffler, actual número 1 del mundo, ha sido elegido mejor jugador de 2025 del PGA Tour, mientras que el sudafricano Aldrich Potgieter ganó el premio al mejor joven del año, tal y como informó este lunes la competición.

Scheffler, con seis victorias en el circuito en 2025, se convirtió en el segundo jugador en ganar el premio cuatro o más veces consecutivas, después del estadounidense Tiger Woods (1999-2003). Un galardón que lleva el nombre del estadounidense Jack Nicklaus, leyenda del golf.

Ganó oro en París

El golfista de 29 años, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, logró su cuarto premio al jugador del año tras superar en las votaciones al inglés Tommy Fleetwood, al estadounidense Ben Griffin y al norirlandés Rory McIlroy.

Potgieter, por su parte, campeón del 'Rocket Classic' 2025, fue uno de los cinco novatos que ganaron en el PGA Tour esta temporada y el único que se clasificó para los 'playoffs' de la FedExCup.

A la edad de 20 años, consiguió el premio que lleva el nombre del exjugador Arnold Palmer después de superar en las votaciones al inglés Michael Brennan, a los estadounidenses Steven Fisk y William Mouw, y al australiano Karl Vilips. EFE

clr/cmm