Sergio García liderará al equipo Fireballs GC en 2026 tras renovar con LIV Golf

El golfista español Sergio García renovó su contrato con Liv Golf y liderará el equipo Fireball GC, que estará formado completamente por españoles con la destacada vuelta de Luis Masaveu.

Tal y como informó este viernes Fireball GC en un comunicado, García renovó su contrato por "varios años", y estará acompañado en el equipo por David Puig y Josele Ballester, además de Masaveu.

"Volver a Fireballs GC y LIV Golf refuerza todo lo que estamos construyendo. Con David y Josele jugando bien en 2025 y Luis uniéndose al equipo para 2026, nuestra identidad y ventaja competitiva son más fuertes que nunca, arraigadas en el orgullo, el propósito y nuestra conexión emocional colectiva con el golf", expresó García en el comunicado de su equipo.

Ganó en Hong Kong

El golfista castellonense, de 45 años, completó otra temporada de élite como capitán en 2025, quedando noveno en la clasificación individual. Ganó su tercera prueba de la temporada en Hong Kong, y siguió siendo el motor y la fuerza estabilizadora de una plantilla joven y en ascenso.

Luis Masaveu regresa al equipo en el que disputó ocho torneos en la temporada 2025. Fue sustituido por Josele Ballester pero la salida de Abraham Ancer ha hecho posible que Masaveu, de 23 años, vuelva a formar parte de nuevo de los Fireballs. EFE

