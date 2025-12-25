Los ocho nombres que marcaron la temporada de golf

Desde mayo de 2023, Scottie Scheffler es el líder del ránking mundial. ( FUENTE EXTERNA )

El doblete en los grandes del estadounidense Scottie Scheffler que le reafirmaron en su condición de número uno del mundo, el Grand Slam del norirlandés Rory McIlroy o la victoria agónica de Europa sobre Estados Unidos en la Copa Ryder marcaron una temporada en la que emergieron nuevas figuras como el inglés Marco Penge o la tailandesa Jeeno Thitikul.

Estos son los ocho nombres que lucieron en 2025 en el escenario del golf:

Scottie Scheffler

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/25/55384ac4-a38e-48fa-a214-3e8a29d0a6bc-6bb90334.jpg El reto de Scottie Scheffler en 2026 es vencer en el Abierto de Estados Unidos.

Desde mayo de 2023 es el líder del ránking mundial y esta temporada ha ratificado su estatus con sus victorias en el Campeonato de la PGA y el Abierto Británico, que suma a los dos Masters de Augusta que logró en 2022 y 2024.

Con tan solo 29 años, el golfista tejano de adopción acumula comparaciones con el legendario Tiger Wood, a tenor de sus resultados, traducidos en seis victorias en este curso que le han coronado por cuarta vez consecutiva como el jugador del año del PGA Tour, algo que solo había logrado su compatriota.

Su reto en 2026 es vencer en el Abierto de Estados Unidos, el mismo día que cumple 30 años, para convertirse en el séptimo jugador en sumar los cuatro ´majors´.

Rory McIlroy

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/25/rolly-golfjpg-skysports-rory-mcilroy-golf7117818-027308a4.jpg Rory McIlroy tuvo un gran año en su carrera golfística. (EFE)

De alcanzar esa gesta, Scheffler emularía a McIlroy, que pasó a ser el sexto, y el primer europeo, en cosechar los cuatro grandes al enfundarse la chaqueta verde en Augusta.

La otra gran figura del golf mundial de la actualidad hizo de 2025 su temporada más redonda, con su séptima corona de mejor jugador del DP World Tour, el circuito europeo, después de desempatar con el español Severiano Ballesteros y quedar a una del récord del escocés Colin Montgomerie.

También está a uno de igualar el récord de títulos en la Copa Ryder, después de ser uno de los estandartes del equipo europeo que doblegó a Estados Unidos en la ´batalla´ de Bethpage Black, en Nueva York, recordada por el mal comportamiento de una parte de la afición local.

Tommy Fleetwood

Cuando le acuciaba el maleficio de ser el ´Poulidor´ del golf actual, Fleetowood lo hizo trizas al adjudicarse en agosto el Tour Championship en Estados Unidos, lo que le valió para coronarse campeón de la FedEx Cup, el ránking del PGA Tour, después de 163 torneos y varios segundos puestos.

El jugador inglés, de 34 años, que también ganó en octubre en la India, emergió para situarse tercero del ránking mundial por delante del estadounidense Xander Schauffele.

A su vitrina también incorporó su cuarta Ryder, en la que fue el mejor jugador del equipo europeo.

Jon Rahm

El golfista español vivió una de sus temporadas más atípicas, en la que no consiguió ningún título a nivel individual por primera vez desde 2017, que fue su primer año completo como profesional.

Sin embargo, Rahm, de 31 años, cerró el ejercicio con su segundo título consecutivo como mejor jugador del LIV, el circuito financiado por Arabia Saudí, al arrebatárselo en el último torneo al chileno Joaquín Niemann.

También edulcoró el año con la victoria en el duelo Europa-EE.UU., su tercer título, aunque quedó con un gusto agridulce al no vencer en ningún torneo -el último fue en septiembre de 2024-, ni brillar en los grandes.

"No me puedo dar más que un 7. Hay cosas que pueden mejorar", dijo ´El León de Barrika´ en octubre al hacer balance.

Ben Griffin

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/25/ben-golfist-0fb2ad30-9065-11f0-ad3c-df2ef51e68ec-23abc28a.jpg Ben Griffin.

La gran revelación del PGA Tour fue Ben Griffin, el único, con Scheffler y McIlroy, en acumular tres victorias en el circuito estadounidense, a lo que añadió once torneos entre los diez primeros.

Con 29 años, ha pasado a estar en el octavo puesto del ránking mundial, después de que en 2021 decidiera retirarse del golf para trabajar como agente hipotecario en Carolina del Norte, su estado natal.

"Tres victorias y casarse el mismo año es difícil de superar", resumió su temporada Griffin antes de pasar por el altar en noviembre.

Marco Penge

La revelación del circuito europeo fue el inglés Marco Penge, el único en conseguir tres títulos -España, Dinamarca y China-, lo que le situaron por detrás de McIlroy en la clasificación final, la llamada ´Carrera a Dubái´.

En su segunda temporada en el DP World Tour, el jugador de padre italiano, de 27 años, no llegó a tiempo de subirse al tren de la Ryder, pero se hizo un hueco entre la nobleza del golf para ganarse también una plaza en el PGA Tour en 2026.

Luke Donald

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/25/luke-donald-5520f7ed.jpg El golfista inglés Luke Donald.

El golfista inglés, de 48 años, no fraguó su mejor temporada como jugador, pero sí hizo historia por alzar su segunda Copa Ryder consecutiva después de la de Roma de 2023, algo solo protagonizado por su compatriota Tony Jacklin (1985 y 1987).

Desde 2012, Europa no se imponía en suelo estadounidense y de la mano del exnúmero uno del mundo durante 55 semanas en 2011 y 2012, firmó una gesta que le encumbra en los anales de la competición bienal, con la incógnita aún por despejar de si aceptará una tercera capitanía.

Jeeno Thitikul

La jugadora tailandesa, de solo 22 años, cerró su primera temporada como número uno de la clasificación mundial, pedestal al que accedió en agosto cuando derrocó a la estadounidense Nelly Korda, quien estuvo 71 semanas como líder.

Thitikul cosechó tres victorias en el LPGA Tour, aunque aún no ha escrito su nombre en el palmarés de los grandes, y completó el curso con el promedio de puntuación más bajo en una temporada en la historia del circuito, con 67,7.