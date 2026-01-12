Koepka anuncia su regreso al PGA Tour tras dejar el LIV Golf

Brooks Koepka, ex número uno del mundo estará de vuelta en el PGA Tour luego de ser parte del LIV Tour de golf ( AFP )

El estadounidense Brooks Koepka, ganador de cinco 'majors', ha anunciado este lunes su regreso al PGA Tour, el circuito de golf más importante, después de que decidiera abandonar LIV Golf el pasado 23 de diciembre cuando aún tenía una temporada más de contrato con la liga financiada por el fondo soberano de Arabia Saudí.

"Cuando era niño siempre soñaba con competir en el PGA Tour, y hoy estoy igual de emocionado al anunciar que regreso al PGA Tour. Estar más cerca de casa y pasar más tiempo con mi familia hace que esta oportunidad sea especialmente significativa para mí", indica Kopeka en una carta en sus redes sociales.

Koepka dice que cree "en el rumbo que está tomando el PGA TOUR con su nuevo liderazgo, nuevos inversores y un programa de equidad que otorga a los jugadores una participación significativa en la propiedad". "También entiendo que esta decisión conlleva sanciones económicas, y las acepto", agrega.

Nada más dejar el LIV Golf, el estadounidense solicitó su reincorporación al PGA Tour, que impone sanciones a los jugadores que decidien regresar después de embarcarse en el circuito saudí desde su creación en 2022 como competencia al tour estadounidense.

En otra carta abierta, el máximo responsable del circuito, Brian Rolapp, revela que "el 23 de diciembre de 2025 Brooks Koepka notificó al PGA Tour que su anterior afiliación había concluido y, posteriormente, solicitó la reincorporación como miembro del Tour".

"Esto llevó a nuestras juntas directivas a evaluar cómo ofrecer la mejor versión del PGA Tour a nuestros aficionados, jugadores y socios, con consecuencias severas y justificadas, lo que ha dado lugar a nuestro nuevo programa de reincorporación de miembros", agrega.

Recuerda que, "diseñado para ofrecer una vía alternativa de regreso a la competición del PGA Tour a los antiguos miembros que han logrado los mayores éxitos en este deporte, el programa de miembros que regresan impone limitaciones estrictas y adecuadas tanto al acceso a los torneos como a las ganancias potenciales".

Para retornar, Brooks "ha aceptado la pérdida durante cinco años de la participación potencial en el programa de participación de jugadores del PGA Tour, lo que representa una de las mayores repercusiones financieras en la historia del deporte profesional, con estimaciones de que podría perder entre 50 y 85 millones de dólares en ganancias potenciales, dependiendo de su rendimiento competitivo y del crecimiento del circuito", explica Rolapp.

Hará un donativo

A petición del PGA Tour, Brooks también ha aceptado realizar una contribución benéfica de 5 millones de dólares, cuyos destinatarios se determinarán de forma conjunta.

Otros jugadores elegibles interesados en solicitar la reincorporación al PGA Tour deben hacerlo antes de que finalice el programa, el lunes 2 de febrero. "Se trata de una ventana única y definida que no sienta precedente para situaciones futuras. Una vez que se cierre la puerta, no hay garantía de que esta vía vuelva a estar disponible", agrega Rolapp.

Ganador del Campeonato de la PGA en tres ocasiones (2017, 2018 y 2023) y del Abierto de Estados Unidos en dos (2018 y 2019), Koepka acordó de mutuo acuerdo desvincularse de la liga saudí, con la que tenía contrato hasta final de año.

El golfista de Florida, de 35 años, justificó su salida en que era "el momento ideal para pasar más tiempo en casa".

Su caso es relevante puesto que es el jugador más emblemático que decide salirse de LIV, donde era una de las principales estrellas junto a su compatriota Bryson DeChambeau y el español Jon Rahm.

Un ex número uno del mundo

Koepka, que llegó a ser número uno del mundo en 2018 y 2019, ocupa en la actualidad el puesto 244, después de que el pasado año no pasara el corte en tres de los cuatro 'majors' en los que participó. EFE

