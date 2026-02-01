Rose se corona en Torrey Pines con récord de golpes

Justin Rose se corona campeón en Torrey Pines en el golf ( AFP )

El británico Justin Rose se coronó este domingo campeón del Farmers Insurance de la PGA y selló además el récord de golpes del torneo, con un acumulado de 23 bajo par.

Rose dominó el torneo de principio a fin en Torrey Pines (San Diego, California) y terminó con un acumulado de -23 y siete golpes de ventaja sobre el trío de segundos, Pierceson Coody, el surcoreano Kim Si Woo y el japonés Ryo Hisatsune.

No fue su mejor día

Rose completó su gran torneo con un dos bajo par este domingo, fruto de tres birdies por un bogey.

En las tres primeras rondas, había conseguido respectivamente un -4, -7 y -10.

El argentino Emiliano Grillo fue el mejor jugador latino con un total de -7 que le dejó en la trigésima octava plaza.

Brooks Koepka, que reaparecía en el circuito de la PGA tras dejar el LIV Golf, el circuito saudí, terminó el torneo con un total de cuatro bajo par. EFE

