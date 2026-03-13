Preservar la integridad del campo, principal objetivo de la renovación de "Diente de Perro"

Vista del campo "Diente de Perro"", en Casa de Campo, La Romana. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

El emblemático campo de golf "Diente de Perro" (Teeth of the Dog) fue objeto del proceso de restauración más importante desde su inauguración en 1971, cuando el genio del prestigioso diseñador norteamericano Pete Dye, lo plasmó con su especial genialidad en Casa de Campo Resort & Villas.

El proceso tomó 11 meses, la inversión fue de más de 15 millones de dólares, y como siempre ha sido su característica, sus detalles más importantes fueron preservados y renovados. Especialmente los mundialmente famosos "Heaven 7", (siete hoyos frente al mar Caribe).

Todo el campo fue resembrado con grama Dynasty Paspalum, una variedad particularmente adecuada para zonas costeras debido a su alta tolerancia a la salinidad y a su buen rendimiento en climas tropicales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/teethzofzthezdog-f48413c9.jpg Diente de Perro es uno de las campos más atractivos para ser fotografiados. (FUENTE EXTERNA)

Razones del cambio

El paso del tiempo, el entorno costero y la evolución del propio deporte son razones más que necesarias para renovar un campo como "Diente de Perro", que debe su nombra ya que la forma de las rocas coralinas irregulares que bordean la costa donde se construyeron varios de sus hoyos, cautivó la atención de Dye.

La erosión causada por el viento, la salinidad y el oleaje afecta el terreno y las estructuras cercanas a la costa, por lo que se realizaron trabajos para reforzar bordes, muros y áreas cercanas al mar.

En el actual proyecto se añadieron capas de arena en las calles para mejorar drenaje, irrigación y jugabilidad, utilizando técnicas modernas de mantenimiento que no existían cuando el campo fue construido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/teeth-of-the-dog35627181-6b1f41ff.jpg Vista aérea de una parte de los hoyos que están frente al mar Caribe. (FUENTE EXTERNA)

Con el paso del tiempo, algunos greens y bunkers habían cambiado ligeramente por mantenimiento acumulado. Parte de la restauración consistió en devolver los greens a sus tamaños y contornos originales y rediseñar bunkers para respetar la visión del diseño original.

Los avances en equipamiento de golf, distancias de juego y estándares de campos profesionales hacen necesario actualizar algunos elementos del diseño y las áreas de riesgo para mantener el desafío estratégico del campo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/andres-pichardo-presidente-de-casa-de-campo-resort-and-villas-9050b985.jpg Andrés Pichardo Rosenberg, presidente de Casa de Campo Resort & Villas. (FUENTE EXTERNA)

Una nueva etapa

Andrés Pichardo Rosenberg, presidente de Casa de Campo Resort & Villas, dijo en el acto inaugural de este viernes: "Les invito a celebrar y descubrir esta nueva etapa de "Teeth of the Dog. Un símbolo renovado de excelencia, visión y orgullo"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/jose-fanjul-jr-presidente-de-central-romana-corporation-f84a1a97.jpg José Fanjul Jr., presidente de Central Romana Corporation. (FUENTE EXTERNA.)

Mientras que el presidente de Central Romana Corporation, José "Pepe" Fanjul Jr., indicó que "nuestros huéspedes no solo vienen a experimentar la belleza de Casa de Campo, sino también a conectar con la calidez y el espíritu de su gente" en alusión al valor intangible que le añaden los valores del pueblo dominicano que ofrece a sus visitantes.

La compañía Jerry Pate Design, es la encargada de la restauración, y en mayo la segunda fase del plan maestro de inversión será de 90 millones de dólares para la construcción de nuevas Premier Suites con piscina privada, la ampliación de su spa, entre otras amenidades.