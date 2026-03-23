Cameron Young le quita el tercer puesto del ránking mundial de golf a Tommy Fleetwood

El estadounidense Cameron Young ha arrebatado al inglés Tommy Fleetwood la tercera posición en el ránking mundial de golf mientras que el también británico Matt Fritzpatrick salta a la sexta plaza después de su victoria ayer, domingo, en el campeonato Valspar, del PGA Tour.

La clasificación sigue encabezada una semana más por el estadounidense Scottie Scheffler, por delante del norirlandés Rory McIlroy.

Young, que la semana pasada se convirtió en el cuarto mejor jugador del mundo, avanza un puesto más en detrimento de Fleetwood, que pasa a ser cuarto, según la actualización del ránking publicada este lunes.

Fleetwood alcanzó la tercera posición el pasado 1 de diciembre, que ahora cede a Young, aunque ninguno de los dos disputó el Valspar.

Además de Fitzpatrick, que la semana pasada era el decimoquinto de la clasificación, destaca la ascensión del estadounidense Bryson DeChambeau, que se sitúa en el puesto 24 después de su victoria en el torneo de Sudáfrica de LIV, donde se impuso en el desempate al español Jon Rahm, que se coloca en el 28.

El colombiano Nico Echavarría baja un puesto y ocupa el 38, mientras que el argentino Emiliano Grillo salta del 115 al 103.

Así marchan

En su último torneo importante jugado, Cameron Young brilló con luz propia en el 2026 Players Championship, celebrado del 11 al 15 de marzo de 2026 en el TPC Sawgrass.

Young firmó una ronda final de 68 golpes para terminar con un total de -13, un golpe mejor que Matt Fitzpatrick, y se llevó el título más importante de su carrera hasta ahora, sumando 750 puntos de la FedExCup y 4.5 millones de dólares en ganancias.

Esa victoria elevó su posición en el ranking mundial a un máximo de No. 4, consolidando así su estatus como uno de los mejores del circuito este año.

Por su parte, Tommy Fleetwood también compitió en el mismo evento, terminando empatado en el octavo lugar en el 2026 Players Championship con un total de -8, una actuación sólida entre los mejores del mundo.

Antes de eso, Fleetwood había tenido apariciones respetables en lo que va de temporada, como un séptimo lugar en el Genesis Invitational y posiciones intermedias en otros torneos, mostrando consistencia aunque sin alcanzar el triunfo en lo más reciente del PGA Tour.