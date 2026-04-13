Scheffler sigue de número uno del ránking a pesar del triunfo de McIlroy en Augusta

El estadounidense Scottie Scheffler se mantiene una semana más como número uno de la clasificación mundial de golf, a pesar de la victoria en el Masters de Augusta del norirlandés Rory McIlroy, segundo en el ránking, aunque algo más cerca de su rival.

Scheffler, segundo en el primer grande de la temporada a un golpe de McIlroy, tiene una media de 16,2 puntos, frente a los 10,1 de su rival, según la actuación del ránking mundial de golf (OWGR, en sus siglas en inglés) publicada este lunes.

Hace una semana, el estadounidense tenía una media de 15,10 por 8,05 del norirlandés, por lo que su segundo triunfo consecutivo en el Augusta National Golf Club le permite recortar algo la distancia.

Tercero se mantiene el también estadounidense Cameron Young, que acabó tercero empatado en el Masters con otros cuatro jugadores, entre ellos, el británico Justin Rose, que escala a la cuarta plaza en el OWGR.

Posiciones destacadas y desempeño de jugadores latinoamericanos

El top diez lo completan Tommy Fleetwood, Russell Henley, Matt Fitzpatrick, Collin Morikawa, Xander Schauffele y J.J. Spaun.

El español Jon Rahm, que no tuvo una buena actuación en Augusta y acabó en el puesto 38, desciende un puesto en el ránking y pasa al 31, y el colombiano Nico Echavarría, que no superó el corte en el 'major', cede dos posiciones y queda en la 42.