Los españoles Rahm, Puig y Ballester copan el podio del LIV Golf México

Jon Rahm, David Puig y Josele Ballester tuvieron este domingo una actuación histórica para el golf español al ocupar los tres primeros lugares de la sexta fecha del LIV Golf que se desarrolló en la Ciudad de México.

Es la primera ocasión, desde que surgió el LIV Golf, que tres españoles acaparan estas posiciones.

Rahm obtuvo el vigésimo cuarto título de su carrera con una tarjeta de 64 golpes y un score acumulado de -21 que le produjeron un premio de 3.4 millones de dólares.

"Creo que el juego corto me salvó, tuve un buen desempeño en el green, ahí pude sobreponerme a momentos complicados, eso fue la diferencia en esta ronda; una victoria como la de hoy reconforta", afirmó Jon Rahm al final de la competencia.

En el segundo lugar se ubicó Puig, su mejor puesto en el LIV Golf, que terminó con 66 golpes y -15; Ballester acabó tercero con 67 golpes y -15.

El zimbabuense Scott Vincent terminó en la cuarta posición con una tarjeta de 69 y -12.

Fue la segunda victoria del año para Rahm, de 31 años y ex número uno del mundo, quien estuvo intratable en el inicio. Consiguió birdies en los hoyos dos, cuatro y cinco, y un eagle en el tres. Al final tuvo cinco birdies.

Puig, 82 en el ránking mundial, intentó seguir el ritmo de Rahm, lo cual consiguió gracias a los birdies que tuvo en los hoyos uno, tres, cuatro, 10 y 16, demás de un eagle en el siete, pero un par de bogeys en el 13 y 15 le impidieron apretar al líder de la temporada.

Ballester también tuvo una jornada destacada con siete birdies; en el hoyo 18 perdió la oportunidad de acabar segundo al tener un bogey.

El estadounidense Bryson DeChambeau, segundo del campeonato, se retiró de la ronda final del LIV Golf Ciudad de México el domingo, por una lesión en la muñeca.

DeChambeau intentaba convertirse en el primer jugador del LIV Golf en ganar tres fechas consecutivas. Este domingo tuvo un mal comienzo; se encontraba a 16 golpes de Jon Rahm cuando se retiró.

Detalles confirmados sobre la próxima fecha y el regreso a Chapultepec

En la prueba por equipos, Legion XIII, de la que es capitán Rahm, triunfó con un score acumulado de -45; le siguió Fireball GC, que lidera el español Sergio García con -36; y Southern Guards GC concluyó tercero con -26.

Más temprano, Ross Hallet, vicepresidente ejecutivo del LIV Golf, confirmó que el circuito volverá al Club de Golf Chapultepec de la capital mexicana en 2027.

La séptima fecha del LIV Golf se celebrará del 8 al 10 de mayo próximos en el Trump National Golf Club en Sterling, Washington, D.C. EFE

as/gb/laa

(foto)