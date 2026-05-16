El español Jon Rahm saca las garras en Aronimink y va por el título del PGA Championship

El español Jon Rahm realiza su segundo golpe en el hoyo 18 durante la tercera ronda del Campeonato de la PGA en el club de golf Aronimink el 16 de mayo de 2026 en Newtown, Pensilvania. ( DAVID CANNON/GETTY IMAGES )

El español Jon Rahm firmó este sábado una ronda de 67 golpes, tres bajo par, para aumentar la presión por el liderato en el Campeonato de la PGA con un acumulado de -4.

En el difícil campo del Aronimink Golf Club, ubicado en las afueras de Philadelphia (Estados Unidos), Rahm llegó al decimoctavo hoyo empatado momentáneamente con el británico Aaron Rai con un total de -5, pero falló dos veces con el 'putt' y terminó su ronda con un bogey.

Cuando Rahm terminó la tercera vuelta, varios favoritos seguían compitiendo, entre ellos Scottie Scheffler o el líder provisional Rai.

El de Barrika, que puede entregar al golf español el primer 'Grand Slam' en el circuito PGA, había comenzado el torneo con una ronda de 69 golpes, uno bajo par, y otra de 70, par.

Rahm cometió dos errores en la tercera ronda, un bogey en el undécimo hoyo y otro en el decimoctavo, y logró cinco birdies, en el primero, el quinto, el noveno, el decimoquinto y el decimosexto.

También brilló Rory McIlroy en la tercera ronda, acabada con una tarjeta de 66 impactos, cuatro bajo par, fruto de seis birdies por dos bogeys.

El norirlandés sigue en la pelea por la victoria del torne con un acumulado de tres bajo par, pese a comenzar el jueves con cuatro sobre par.

El Campeonato de la PGA concluirá este domingo con la cuarta y última vuelta.

Su temporada 2026

El año 2026 ha sido una temporada de contrastes, adaptación y madurez competitiva para Jon Rahm, marcada especialmente por su rendimiento en los grandes escenarios de los Majors y los cambios en el panorama del golf profesional.

En abril, el León de Barrika demostró su vigencia en la élite mundial al coronarse campeón del torneo de LIV Golf en México con una imponente ronda final de 64 golpes, además de cerrar su participación en el Masters de Augusta exhibiendo un gran nivel en la jornada del domingo.

Paralelamente, en el ámbito institucional, Rahm resolvió sus diferencias con el DP World Tour, lo que le ha asegurado su ansiado regreso para competir en la próxima edición de la Ryder Cup.

Su paso por la edición 2026 del PGA Championship en el exigente campo de Aronimink ha sido el reflejo perfecto de su espíritu batallador y temperamental.

Durante la primera ronda, el vizcaíno protagonizó un momento accidentado al golpear involuntariamente a un voluntario con un trozo de césped (divot) tras un gesto de frustración; sin embargo, ofreció disculpas de inmediato con gran caballerosidad.

Deportivamente, Rahm ha venido de menos a más en Pennsylvania, apoyado en golpes espectaculares como un eagle directo desde casi 100 yardas.