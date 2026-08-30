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Scottie Scheffler
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Scheffler gana el Tour Championship y supera a Tiger Woods con 130 millones en premios

El campeón terminó el torneo con una ronda de 66 golpes, cuatro bajo par

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    Scheffler gana el Tour Championship y supera a Tiger Woods con 130 millones en premios
    Scottie Scheffler (ARCHIVO DL)

    El estadounidense Scottie Scheffler ganó este domingo su segunda FedEx Cup tras imponerse en el Tour Championship de East Lake Golf Club, en Atlanta, con un acumulado de -16, en un día en el que superó al legendario Tiger Woods con más de 130 millones de dólares en premios.

    Scheffler terminó el torneo con una ronda de 66 golpes, cuatro bajo par, y con tres impactos de ventaja sobre el noruego Viktor Hovland.

    Récords y premios

    El jugador estadounidense se llevó un cheque de diez millones de dólares por este triunfo y superó en premios totales a Tiger Woods, que roza los 121 millones.

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    • Scheffler, número uno del mundo, ganó 22 títulos en su carrera en el PGA Tour y lleva cuatro 'grandes' en su palmarés, entre ellos dos Masters de Augusta. EFE

    am/gbf

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