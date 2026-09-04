David Collado acompaña a la legendaria golfista Lorena Ochoa a su primera visita a Casa de Campo

Desde la izquierda, el golfista dominicano Juan José Guerra; Andrés Pichardo, presidente de Casa de Campo; Leo Matos, vicepresidente de Central Romana; David Collado, ministro de Turismo; Lorena Ochoa, ex golfista y leyenda del deporte; María Fernanda Fernández, golfista dominicana y Juan Velásquez, vicepresidente de CostaSur. ( DIARIO LIBRE/ ADRIANA SUELS )

La legendaria jugadora de golf, Lorena Ochoa tuvo su primera experiencia en una cancha dominicana luego de que en Casa de Campo, accidiera a una invitación que le hiciera el ministro de Turismo, David Collado.

Ochoa quedó impresionada con las condiciones del emblemático campo Diente de Perro, agradeció la invitación de Collado, y destacó la belleza que rodea la cancha.

"Qué lugar tan bonito es Casa de Campo, siempre escuchaba hablar de este campo (Diente de Perro), de su buen diseño, con el mar al lado, es muy retador, pero es mucho más bonito de lo que imaginé", dijo Ochoa al finalizar el recorrido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/img-20260904-wa0098-0a803b76.jpg Ochoa realiza un disparo durante la clínica de golf. (DIARIO LIBRE/ ADRIANA SUELS)

La exjugadora mexicana, que entre 2006 y 2009 se mantuvo durante 158 semanas en el primer lugar del ranking mundial femenino, impartió unas clínicas de golf a jugadores dominicanos aficionados y profesionales, a los que instó a seguir con la práctica de esta disciplina, muy especialmente con las condiciones de los campos del país.

"Para mí es muy importante motivar a las nuevas generaciones para que sigan adelante con el deporte, muy en especial en este destino tan bonito que tienen aquí", manifestó Ochoa.

La exjugadora mexicana declaró sentirse muy feliz con la bienvenida que le ha dado la comunidad golfística dominicana, de la que destacó su gran calidad humana.

Tanto el señor Andrés Pichardo, presidente de Casa de Campo como el ministro de Turismo, David Collado, agradecieron el gesto de Ochoa de visitar el país.

"Le damos la bienvenida a Lorena Ochoa, leyenda de este deporte, campeona mundial por mucho tiempo, y es un honor para nosotros, no solo por su calidad como golfista, sino por el gran ser humano que es", dijo Pichardo.

"Aunque la invitación fue hecha a través del programa 'Emprendedores', no me puedo dividir, soy dominicano, y para mí es un honor que una leyenda como Lorena Ochoa juegue este campo que tiene más de 50 años, es una gran noticia para el país", aseguró Collado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/d5c7a9eb-5fc2-42d1-b9d0-845a8cac7199-11f81a7a.jpg El ministro de Turismo, David Collado y Lorena Ochoa. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS)

Leyenda mundial

Lorena Ochoa es considerada la mejor golfista mexicana de todos los tiempos y una de las figuras más dominantes en la historia del golf mundial.

Nacida en Guadalajara, irrumpió con fuerza en la LPGA (Ladies Professional Golf Association) en 2003, logrando rápidamente consolidarse gracias a un estilo de juego espectacular y una mentalidad competitiva implacable.

Durante su trayectoria profesional, acumuló un impresionante total de 27 victorias en el circuito de la LPGA, incluyendo dos torneos de Grand Slam: el Ricoh Women's British Open en 2007 y el Kraft Nabisco Championship en 2008.

El hito más grande de su carrera comenzó en abril de 2007, cuando alcanzó el puesto número uno del ranking mundial, una posición que mantuvo de forma ininterrumpida durante 158 semanas consecutivas.

Su dominio en los campos fue absoluto, ganando el premio a la Jugadora del Año de la LPGA durante cuatro años consecutivos (2006-2009) y liderando la lista de ganancias del circuito en esos mismos años.

En la cúspide de su carrera y con solo 28 años de edad, sorprendió al mundo del deporte en 2010 al anunciar su retiro definitivo para enfocarse en su vida familiar y en sus proyectos filantrópicos a través de su fundación.

El legado de Ochoa trascendió las canchas y se consolidó a nivel internacional cuando en 2017 se convirtió en la primera golfista mexicana y latinoamericana en ser ingresada al Salón de la Fama del Golf Mundial.

Su impacto democratizó el acceso y el interés por el golf en México, inspirando a nuevas generaciones de atletas en toda la región.

Su carrera es recordada no solo por sus récords y trofeos, sino también por haber mantenido una conducta ejemplar, caracterizada por la humildad, el carisma y un constante compromiso social fuera del campo de juego.