Lorena Ochoa, leyenda del golf: "Llegar al Tour ahora es más difícil"

Lorena Ochoa mientras conversa con golfistas dominicanos, durante su primera visita al país. ( DIARIO LIBRE/ ADRIANA )

Deslumbrada por el brillo del sol tropical, la brisa del mar junto al campo de golf Diente de Perro en Casa de Campo, y la calidez de los dominicanos, la legendaria golfista Lorena Ochoa reflexionó durante el fin de semana sobre la competitividad de este deporte en la actualidad.

La mexicana, que entre 2006 y 2009 se mantuvo como la número uno del ranking mundial femenino durante 158 semanas consecutivas, aseguró que debido a múltiples factores, llegar al profesionalismo en el máximo circuito del golf, "es más difícil" hoy que en su época competitiva.

"Antes creo que era más fácil llegar al Tour. Ahora la pirámide es tan grande, tantos niños, tantas niñas, tantos juveniles, tantos colegiales, que ya solo muy poquitos pueden calificar", dijo Ochoa a Diario Libre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/050926--lorena-ochoa-en-casa-de-campo-017-c8184bbb.jpg Lorena Ochoa realiza un golpe con un driver en el hoyo 6 de Diente de Perro. (DIARIO LIBRE/ ADRIANA SUELS)

La tecnología que ahora se utiliza en la fabricación de los palos de golf (o clubs en inglés), es un elemento que Ochoa indica como clave para lograr grandes distancias con los golpes.

Las varillas que componen los palos (maderas, drivers e híbridos) se fabrican en la actualidad con "grafito", un material compuesto de fibra de carbono reforzado con plástico. Con el grafito, el palo de golf es más ligero, e incluso reduce dolores de codo y muñeca.

Para Ochoa, la tecnología ayuda a los golfistas a lograr mayor precisión en sus disparos, lo que mejora sus anotaciones o scores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/050926--lorena-ochoa-en-casa-de-campo-012-db69f721.jpg Lorena Ochoa camina en el campo de golf Diente de Perro, junto al ministro de Turismo, David Collado, quien invitó a la golfista a través de su programa Emprendedores (DIARIO LIBRE/ ADRIANA SUELS)

Llegar al Tour

De acuerdo con Golf Monthly, hace 20 años cuando Ochoa competía, la capacidad técnica, física y mental de las primeras 15 del ranking mundial era muy superior a las que estaban del lugar 100 hacia abajo.

Hoy en día, un golfista en el puesto 120, puede ganar un torneo del PGA y LPGA con casi las mismas condiciones que los que están arriba.

El acceso a academias de élite, tecnología de análisis de swing (como TrackMan) y entrenadores especializados, se ha globalizado y por ende el cúmulo de jugadores de buen nivel dificulta la llegada al máximo circuito del golf mundial.

"Entonces mi mayor admiración a todos los golfistas que lo están intentando, que son profesionales, porque es muy difícil llegar a la Gira", sentenció Ochoa.

Lorena Ochoa ganó 27 torneos profesionales, entre ellos dos majors.