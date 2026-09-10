El golfista chileno Joaquín Niemann es el líder del Abierto de Irlanda tras una ronda magistral

El chileno Joaquín Niemann realiza el golpe de salida en el cuarto hoyo durante la cuarta ronda del Campeonato de la PGA de 2026 en el Aronimink Golf Club de Newtown Square, Pensilvania (EE. UU.), el 17 de mayo de 2026. ( EFE/EPA/STEVE FALK )

El chileno Joaquín Niemann lidera el Abierto de Irlanda, del DP World Tour, el circuito europeo, al firmar en la primera jornada una tarjeta de 65 golpes (5 bajo par), dos menos que el ídolo local, Shane Lowry, mientras que el español John Ram, con 70 impactos (0), tuvo un estreno discreto.

Niemann fue el jugador más acertado de la jornada al completar el recorrido en 65 golpes con seis 'eagles' y un 'bogey', dos impactos menos que Lowry, el sudafricano Shaun Norris, el polaco Adrian Meronk, el italiano Renato Paratore y el austríaco Maximilian Steinlechner, aunque estos tres últimos no pudieron acabar la jornada al ser suspendido el juego por la falta de luz.

El mejor español de la primera jornada fue Rafa Cabrera Bello, que terminó el recorrido en 68 golpes (dos bajo par) con cuatro 'birdies' y dos 'eagles'.

Alejandro Del Rey y John Ram terminaron con 70 golpes (0), Jorge Campillo y David Puig con 71 (+1), Nacho Elvira y Eugenio López Chacarra con 72 (+2), Ángel Ayora con 73 (+3), Manuel Elvira, Sergio García y Ángel Hidalgo con 75 (+5) e Iván Gutiérrez Cantero con 78 (+8).

Un gran 2026

La temporada 2026 de Joaquín Niemann ha consolidado al golfista chileno como uno de los nombres más dominantes y regulares en los circuitos internacionales de élite, según destacan los principales portales especializados.

El oriundo de Santiago ha vivido un año consagratorio en la superliga , sumando a su palmarés dos victorias de gran calibre individuales, obtenidas en las sedes de Corea y LIV Golf Nueva York 2026. Con estos triunfos, «Joaco» alcanzó la histórica cifra de nueve títulos individuales en dicho circuito, convirtiéndose oficialmente en el jugador más ganador en la historia de la liga y finalizando en la tercera posición del ranking de la clasificación individual de la temporada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/8023202195001w-f7e5eb7b.jpg El chileno Joaquín Niemann durante la primera ronda del torneo de golf Abierto de Australia en el Royal Melbourne Golf Club de Melbourne, Australia, el 4 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/CON CHRONIS)

Más allá de su éxito comercial y por equipos, las crónicas de medios como Golfweek y Golf Digest enfatizan que el rendimiento de Niemann en los torneos Major durante el 2026 ha demostrado la madurez de su juego frente a los mejores del mundo.

Su momento más brillante en las citas grandes llegó en junio, durante el U.S. Open celebrado en Shinnecock Hills Golf Club. Allí, el chileno deslumbró con una ronda final de 66 golpes (-4) que le permitió escalar 31 puestos en la jornada dominical y culminar en un destacado séptimo lugar (T7), firmando así la mejor presentación de su carrera en un torneo de categoría Major. Previamente, en mayo, también había mostrado solidez al finalizar en la posición 18 (T18) del PGA Championship en Aronimink Golf Club.

En la recta final del año, portales como The European Tour y Chile Golf han resaltado la tremenda consistencia que el chileno arrastra en sus apariciones dentro del DP World Tour, donde ha sabido aprovechar al máximo sus invitaciones de patrocinador al registrar tres Top 10 en sus últimas cuatro salidas en el viejo continente.

Este gran presente deportivo coincide, además, con un periodo de profunda reestructuración institucional en el ecosistema del golf profesional tras el anuncio de reestructuración financiera de su circuito principal.

Sin embargo, la atención de la prensa especializada permanece volcada en la calidad de su juego, su característico vuelo de bola bajo ideal para condiciones difíciles y su capacidad para mantenerse enfocado en el liderato frente a las grandes figuras del deporte global.