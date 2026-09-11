Shane Lowry rompe el récord del campo en Doonbeg y se afianza como líder del Abierto de Irlanda

El irlandés Shane Lowry realiza un putt en el green del hoyo 7 durante la cuarta jornada de la 154.ª edición del Open Championship de golf en el Royal Birkdale Golf Club, cerca de Southport (noroeste de Inglaterra), el 19 de julio de 2026. ( ADRIAN DENNIS / AFP )

El irlandés Shane Lowry se mantuvo este viernes como líder, esta vez en solitario, del Abierto de Irlanda, torneo del DP World Tour, tras batir con 62 golpes el récord del campo del Trump International Golf Links & Hotel de Doonbeg.

Ante su público, Shane Lowry, ganador de este torneo en 2009 aún como amateur, se exhibió el segundo día con una tarjeta de 62 golpes (8 bajo par) para ponerse como único primer clasificado con 129 impactos totales (11 abajo) tras los 67 del jueves.

El irlandés, de 39 años, firmó hasta nueve birdies, con dos series de tres seguidos (3 al 5 y 7 al 9), por un solo bogey.

Aventaja en tres golpes altrío integrado por el chino Li Haotong y los daneses Jacon Skov Olesen y Niklas Norgaard, y ya en seis acinco jugadores comparten la quinta plaza, entre ellos el chileno Joaquín Niemann, que, tras los 65 del jueves, este viernes firmó el par del campo (70).

Consistencia en esta campaña

La temporada 2026 de Shane Lowry ha estado marcada por una notable regularidad en los torneos más prestigiosos, consolidando su estatus como uno de los competidores más sólidos en el circuito de élite.

El irlandés ha demostrado su capacidad para mantenerse en la pelea en los torneos de formato Signature, asegurando posiciones destacadas frente a los campos de juego más competitivos del año. Su rendimiento consistente le ha permitido afianzarse dentro de la élite global del deporte y asegurar valiosos puntos a lo largo del calendario.

El punto álgido de su campaña en suelo estadounidense llegó a finales de febrero en el Cognizant Classic, donde el golfista de Clara estuvo a un paso de la victoria al registrar un destacado segundo puesto en solitario con una tarjeta acumulada de 15 bajo par.

A esta brillante actuación se le suma otro gran resultado en los primeros meses del año, tras conseguir un sólido octavo lugar en el prestigioso AT&T Pebble Beach Pro-Am. Estos desempeños tempranos sirvieron como el motor principal de su temporada en el PGA Tour, demostrando su característico control de bola en campos de máxima exigencia.

En lo que respecta a los torneos de Grand Slam, la temporada 2026 dejó momentos imborrables para el juego del europeo. Su participación más recordada se produjo en The Masters, disputado en el mítico campo de Augusta National, donde protagonizó uno de los impactos del año al firmar un espectacular hoyo en uno en el par 3 del hoyo 6 durante la tercera ronda.

Tras finalizar en el puesto 30 del Masters, Lowry mantuvo un paso firme en los siguientes Majors, completando las cuatro rondas en el PGA Championship (puesto 44) y metiéndose dentro del top 30 en el Open Championship jugado en Royal Birkdale, confirmando su maestría natural para descifrar las complicadas condiciones que ofrece el golf clásico de la vieja escuela.