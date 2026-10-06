Reconocen trayectoria del golfista Manuel de Los Santos durante el Torneo entre Naciones 2026

El golfista dominicano Manuel De Los Santos (centro) durante el reconocimiento recibido en el Torneo entre Naciones 2026. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA A DL )

El destacado golfista profesional dominicano Manuel de Los Santos fue reconocido durante la celebración del Torneo entre Naciones 2026, organizado por la Liga de Golf Quisqueya en el campo de Guavaberry Golf & Country Club.

El reconocimiento contó con la participación de golfistas ciudadanos de Estados Unidos, Italia, Noruega, Japón, China, Corea del Sur, Argentina, Guatemala, Bolivia, España, Colombia, Venezuela, El Salvador, Cuba y República Dominicana.

La participación de representantes de 15 países resaltó el carácter internacional del evento y la importancia de reconocer la trayectoria de un dominicano que ha desarrollado una carrera dentro del golf profesional.

Distinción

Durante el acto, Andrés Terrero y Wladislao Guzmán, presidente y vicepresidente de la Liga de Golf Quisqueya, respectivamente, entregaron a Manuel De Los Santos una copa de reconocimiento y una membresía ad vitam.

El homenaje destacó su trayectoria, su vinculación con el PGA francés, así como su dedicación al golf y su presencia en escenarios internacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/06/whatsapp-image-2026-10-06-at-83104-am-8b3b3019.jpeg Manuel De Los Santos comparte junto a golfistas de diferentes nacionalidades durante el Torneo entre Naciones 2026. (FOTOGRAFÍA CEDIDA A DL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/06/whatsapp-image-2026-10-06-at-83103-am-1-3321b3dd.jpeg Golfistas de diferentes nacionalidades acompañaron a Manuel De Los Santos durante el homenaje realizado en el marco del Torneo entre Naciones 2026. (FOTOGRAFÍA CEDIDA A DL) ‹ >

Torneo

El reconocimiento constituyó uno de los momentos más significativos de la jornada, en la que 92 jugadores se dieron cita para participar en una competencia que reunió a golfistas de diferentes nacionalidades.

El torneo se desarrolló en un ambiente de confraternidad y camaradería, con un match entre dominicanos y extranjeros.

El intercambio fue ganado por el equipo de los internacionales, quienes obtuvieron dos puntos por encima del conjunto de los dominicanos.