Adoturd destaca a Corales como pilar del golf en el país

Manuel Sajour (c), Director Ejecutivo de Marketing del Grupo Punta Cana junto a Félix Olivo (i), presidente de Medios "Fiebre de Golf" y Raúl Cendoya, Gerente General Romana Country Club (Casa de Campo). ( ESTARLIN ROSA/ DIARIO LIBRE )

En el conversatorio "ADOTalk #2: Golf, Turismo y Marca País", una realidad quedó establecida: sería imposible imaginar el impacto de la proyección del país a nivel internacional sin el Corales Puntacana Championship.

La Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (Adoturd), que preside Yerik Pérez (moderador del evento), celebró su segundo ciclo de charlas en la que voces autorizadas tanto del golf como del sector hotelero del país, analizaron propuestas de crecimiento.

"Nosotros empezamos hace 10 años con el mejor evento de turismo deportivo, que es el Corales Puntacana Championship. Gracias al torneo, es que el turismo deportivo ha cogido un auge en el país" dijo a Diario Libre el Director Ejecutivo de Marketing del Grupo Punta Cana, Manuel Sajour.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/wasacs-d4df7d70-0d8a-47de-9a16-94cfa9d89afb-e6bd9b2c-72e0ec6e.jpeg Golfistas caminan el campo Corales durante la celebración del torneo. (DANIA ACEVEDO/ DIARIO LIBRE)

En ese sentido, Sajour detalló que el campeonato, que es la única parada del PGA en el país, ofrece una bolsa de 4 millones de dólares en premios, atrae a más de 140 jugadores del máximo circuito profesional del mundo y a empresas tanto públicas como privadas.

También Aguie Lendor, Vicepresidenta Ejecutiva de Asonahores y Raúl Cendoya, gerente general de Romana Country Club, elogiaron el torneo que se transmite a 153 países en 28 idiomas. Mientras que Enrique Valverde, presidente de Fedogolf y Félix Olivo, que dirige los medios "Fiebre de Golf", indicaron el auge del deporte en el país luego de que participaran más de 350 golfistas locales en los torneos nacionales celebrados en 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/131026-director-ejecutivo-marketinggrupo-punta-cana-fotos-estarlin-rosa77a9127-53327961.jpg Desde la izquierda:Enrique Valverdepresidente de Fedogolf;Félix Olivo,presidente Medios Fiebre de Golf; Manuel Sajour, Director Ejecutivo de Marketing de Grupo Punta Cana;Raúl Cendoya, Gerente General Romana Country Club (Casa de Campo);Aguie Lendor,Vicepresidenta Ejecutiva de Asonahores yYérik Pérez, presidente de Adoturd. (ESTARLIN ROSA/ DIARIO LIBRE)

Visión de Adoturd

El presidente de Adoturd explicó que, de acuerdo con estudios del Ministerio de Turismo citados durante su intervención, aproximadamente el 10 % de los visitantes que recibe el país viaja para practicar alguna actividad deportiva, entre las cuales el golf ocupa un lugar destacado.

Señaló que el impacto de esta disciplina trasciende la práctica deportiva, al contribuir a la generación y distribución de riquezas, la proyección internacional del país y el fortalecimiento de la República Dominicana como destino de turismo deportivo.

Asimismo, indicó que la diversificación de la oferta turística nacional permite desarrollar segmentos que complementan los tradicionales atractivos de sol y playa, como el turismo deportivo, cultural y gastronómico, ampliando las oportunidades de crecimiento del sector.

Descargas Archivo Sin Nombre En SACS