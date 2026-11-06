El Interior defiende su corona ante el Distrito Nacional: inicia la XX Copa Corrie en Cap Cana

Brenda Corrie (centro izquierda) junto a su hermana Silvia, es acompañada por los golfistas del interior y del Distrito Nacional en el inicio de la XX Copa Corrie en Cap Cana. ( CEDIDA POR LA COPA CORRIE. )

Con la participación de los mejores golfistas del Distrito Nacional y del interior del país, arrancó este viernes la vigésima edición de la Copa Corrie, uno de los torneos más emblemáticos del golf dominicano, que se celebra del 6 al 8 de noviembre en el prestigioso campo Punta Espada, en Cap Cana.

En esta edición, el equipo del Interior, capitaneado por Manuel Luna, buscará revalidar el título conquistado en 2025, mientras que el conjunto del Distrito Nacional, encabezado por Carlos Hoyo, intentará recuperar la corona en una competencia que reúne a 24 destacados jugadores, divididos en dos equipos de 12 integrantes.

La jornada inaugural contó con la presencia especial de Brenda Corrie y Silvia Corrie, hijas de don Jack Corrie, cuya familia ha mantenido vivo el legado de este tradicional encuentro deportivo, que durante dos décadas ha promovido la sana rivalidad, la camaradería y la excelencia del golf nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/dsc00857-2jpg-fa04d01b.jpeg Brenda Corrie (izquierda) y su hermana Silvia, sostienen la Copa Corrie. (CEDIDA POR LA COPA CORRIE.)

Las actividades comenzaron este viernes con las rondas de práctica de ambos equipos, seguidas de un cóctel de bienvenida celebrado en la casa club de Punta Espada, donde jugadores, organizadores, familiares e invitados especiales compartieron en un ambiente de confraternidad previo al inicio de la competencia oficial.

Durante el acto inaugural, Jorge Subero, presidente ejecutivo de Cap Cana, ofreció las palabras de bienvenida a los participantes, destacando la importancia de este evento para el destino y su contribución al fortalecimiento del golf dominicano. También estuvo presente Ricardo Hazoury, miembro del Consejo de Directores de Cap Cana.

Homenaje especial

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia inaugural fue el homenaje póstumo dedicado a Marco Midence, cariñosamente conocido como Moñoño, al conmemorarse 20 años de su última participación en la Copa Corrie.

La distinción fue recibida por su hermano, Luis Midence, en representación de la familia, durante una emotiva ceremonia que permitió recordar el legado de quien fuera uno de los protagonistas de la historia de esta competencia.

La acción competitiva comenzará este sábado 7 de noviembre, a partir de las 7:00 de la mañana, con los enfrentamientos bajo la modalidad de golpes alternados (foursomes), en la que dos jugadores de un mismo equipo comparten una pelota y ejecutan los golpes de manera alternada.

Posteriormente, a partir de las 12:00 del mediodía, se disputarán las partidas bajo la modalidad de mejor bola (four-ball), en la que cada jugador compite con su propia pelota y se toma el mejor resultado de cada pareja en cada hoyo.

La agenda continuará el domingo 8 de noviembre, desde las 7:00 de la mañana, con los enfrentamientos individuales, que definirán al equipo campeón de esta vigésima edición de la Copa Corrie.

La Copa Corrie se ha consolidado como una de las competencias de mayor tradición y prestigio del golf dominicano, reuniendo cada año a destacados jugadores de ambas regiones en un formato que combina competitividad, compañerismo y pasión por este deporte.

La celebración de sus 20 ediciones representa, además, un reconocimiento al legado de don Jack Corrie y al compromiso de su familia con la continuidad de una tradición que forma parte de la historia del golf en la República Dominicana.