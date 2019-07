El mismo público, marcador diferente para Tiger Woods

De la casa salió corriendo una mujer con uniforme y delantal, saltando con entusiasmo y con su teléfono listo para tomar algunas fotografías.

Woods respondió con su cuarto par consecutivo, pero fue el último en mucho tiempo.

Con sus habituales problemas de espalda después de cuatro cirugías durante un periodo de tres años, el marcador de Woods comenzó a dispararse. Un bogey en el quinto y un doble bogey en el sexto. Luego, otro bogey.

Acumuló seis golpes adicionales en los siguientes seis hoyos.

“Simplemente no me estoy moviendo tan bien como quisiera. Y, desafortunadamente, tienes que ser capaz de moverte, sobre todo en etas condiciones, para colocar la pelota. No hice eso”, lamentó Woods. “No lo hice en absoluto. Todo fue de izquierda a derecha y no tuve un golpeo sólido”.

Ahora, Woods corre el riesgo de jugar sólo un día más en Irlanda del Norte. Únicamente siete jugadores están detrás de él en la tabla, incluido el favorito Rory McIlroy.