$!Rory Mcllroy también se opone a jugar Copa Ryder de golf sin público

En un evento en Instagram para un partocinador, McIlroy dijo que preferiría ver la Copa Ryder de este año pospuesta un año antes jugar con las 'gradas' vacías.

"Tengo una opinión bastante sólida sobre esto. Hay muchas cosas que se requieren para organizar la Copa Ryder que la gente probablemente no conoce ni aprecia, pero jugar una Copa Ryder sin espectadores no es una Copa Ryder", dijo McIlroy.

"Yo preferiría que lo pospusieran hasta 2021 que jugarla en Whistling Straits sin fanáticos", prosiguió el norirlandés. "No sería un gran espectáculo, no habría atmósfera, así que si se tratara de si tenían que elegir entre no jugar la Copa Ryder o jugar sin fanáticos, diría que solo lo retrasen un año y jueguen en 2021".

McIlroy agregó que un año de retraso también favorecería a la Copa Ryder 2022, cuya anfitriona es Italia, uno de los países más afectados por la covid-19.