$!Shane Lowry abre ventaja de 4 golpes en el Abierto Británico

Los vítores aumentaron y Shane Lowry no dejó de tomar impulso el sábado en el Abierto Británico.

Lowry embocó un birdie en el noveno hoyo del Royal Portrush para distanciarse de los tres rivales con los que compartía el liderato. El irlandés hilvanó tres birdies en el cierre de la tercera ronda, cada uno mejor que el otro. Completó la jornada con una tarjeta de 63 golpes, 8 bajo el par de campo, el récord para 54 hoyos en el Abierto Británico y una ventaja de cuatro golpes sobre Tommy Fleetwood.

El primer Abierto Británico en Irlanda del Norte desde 1951 no tiene más al favorito local Rory McIlroy.

Pero Lowry, compañero de equipo de McIlroy cuando ellos ganaron el campeonato amateur europeo en 2007, cubrió el vacío sin problemas.

No le importó no ser blanco de la atención mostrada al trío de norirlandeses _ McIlroy, Graeme McDowell y Darren Clarke _ al inicio de la semana cuando Irlanda del Norte celebró el regreso al campeonato más antiguo del golf.

“Los muchachos son de aquí. Yo me crie a cuatro horas de distancia”, dijo Lowry. “Siento que podía llegar aquí inadvertido. Ya no estoy tan inadvertido. No me sentí como el irlandés olvidado. Pero, con suerte soy de quien hablarán mañana por la noche”.

Su acumulado es de 197 golpes, 13 bajo el par, eclipsando por uno el récord para los 54 hoyos que Tom Lehman estableció en el Royal Lytham & St. Annes en 1996.

Las bajas tarjetas fueron facilitadas por un día que concluyó en calma relativa, quizás antes de la tormenta. Los pronósticos para el domingo son tan negativos que los tiempos de arranque fueron adelantados una hora para tratar de evitar los aguaceros y las fuertes ráfagas de viento.