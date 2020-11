$!Hamilton quiere ser ejemplo para 'chicos y chicas que sufren discriminación'

El británico Lewis Hamilton, quien igualó al alemán Michael Schumacher el pasado domingo al coronarse campeón del mundo de Fórmula Uno por séptima vez, aseguró este martes que busca ser un ejemplo para los 'chicos y chicas que sufren discriminación o sexismo', y citó los casos del sudafricano Nelson Mandela o los estadounidenses Mohamed Ali y Serena Williams.

'Cuando era niño soñaba con que un día lograría correr. Pero cuando veía los GP por televisión y me ilusionaba Schumacher, incluso la simple ida de que un día llegaría a la Fórmula Uno era un objetivo enorme', reconoció Hamilton en una entrevista publicada este martes por el diario italiano 'La Gazzetta dello Sport'.

El piloto de Stevenage, de 35 años, explicó que creció con Mohamed Ali como gran ídolo y le consideró junto a Nelson Mandela y la estadounidense Serena Williams como uno de sus grandes ejemplos a seguir.

'Mohamed Ali es mi favorito por su carisma, estilo, la técnica, me fascina lo que ha hecho y me impactan sus valores. También Serena Williams. Y luego Nelson Mandela, claro. Creciendo entendí por qué estas personas son una inspiración, no solo porque son grandes de la historia, sino también porque tienen mi mismo color. Les miro y pienso 'han hecho algo grande, yo también puedo hacerlo'', afirmó.

'Algunos saben soñar incluso sin tener ejemplos, pero muchas veces es importante observar a quienes han logrado determinadas hazañas. Cuando eres joven mucha gente te explica que hay cosas que no puedes hacer, incluso tus propios padres. 'Nadie en la familia, de nuestras orígenes, lo ha logrado antes'. Es por eso que las personas que mencioné me gustan y son fundamentales', agregó.

Hamilton destacó que cada uno tiene un papel importante en la lucha contra el racismo.

'Todos tenemos un rol importante, cada uno tiene voz, debemos hablar y hacer más. El mundo tiene muchos problemas y yo puedo cambiar las cosas. Este es mi sueño, formar parte de la solución y no del problema. Porque durante gran parte de mi vida he sido parte del problema, no sabía muchas cosas, incluso sobre el tema de la diversidad', dijo.

'No es fácil sacar estos problemas y hablar de ellos. Por eso trato de estar muy abierto. A lo mejor en algún lado un chico o una chica están sufriendo por discriminación o sexismo y ellos también saben que tienen mucho que decir. Al verme a mí pueden encontrar el coraje de hacerlo', prosiguió.

En la entrevista, Hamilton también repasó su fichaje por Mercedes: 'Antes de firmar con Mercedes les dije: 'cuidado porque yo soy distinto. Dejadme que sea yo mismo, dejadme hacer pruebas porque tengo que entender quién soy. Os ayudaré a aumentar el valor de la marca en el mundo de los jóvenes'. Y es lo que pasó'.

Y negó que haya habido reales opciones de que recalara en Ferrari.

'Hemos hablado algunas veces con Ferrari, pero nunca hemos ido más allá de ver qué opciones había en la mesa, y no eran las correctas. Nuestras posiciones nunca se han alineado, creo que los momentos cuentan y todo pasa por algo. En las últimas temporadas mis contratos siempre terminaban en años distintos con respecto a los de los demás pilotos. Al final ha ido de esta manera', explicó. EFE