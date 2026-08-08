El Centro Olímpico Juan Pablo Duarte vive este sábado sus últimas horas como epicentro de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Después de 16 días de competencias , medallas, celebraciones y encuentros entre delegaciones, el ambiente comienza a teñirse de despedida, aunque la jornada todavía guarda emociones importantes antes del cierre oficial de la cita.

Desde temprano, el movimiento deportivo mantiene activo el complejo. Las instalaciones que durante más de dos semanas recibieron a atletas de toda la región afrontan su última jornada competitiva, con el sóftbol masculino como uno de los principales atractivos del día.

En el diamante, República Dominicana y Venezuela se encuentran por la medalla de oro en un duelo que reúne a dos de los protagonistas de la disciplina en la región.

Los dominicanos llegan a la final después de vencer 6-2 a Panamá, resultado que les aseguró al menos la plata. Venezuela, por su parte, llega como campeón mundial y segundo equipo del ranking internacional.

Para República Dominicana, además, representa la posibilidad de defender el título conquistado en San Salvador 2023 frente a su público.

La jornada tiene así un significado especial: mientras en el terreno todavía se disputa una de las últimas medallas de Santo Domingo 2026, fuera de las instalaciones comienza a sentirse el carácter de despedida de unos Juegos que durante 16 días transformaron al Centro Olímpico en uno de los principales puntos de encuentro deportivo de la capital.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/f3a6214-90fe4ab6.jpg Imagen de archivo de las instalaciones. (DARE COLLADO).

El complejo, que concentró competencias de varias disciplinas y fue sometido a un amplio proceso de renovación para la justa, llega al cierre convertido también en parte del legado de la celebración. El estadio de sóftbol, por ejemplo, fue remozado con nuevas graderías, vestidores, drenaje, iluminación, marcador y mejoras de seguridad.

Pero la despedida todavía no ha llegado del todo. En las horas previas a la ceremonia de clausura, la atención continúa repartida entre los últimos resultados y el ambiente que se prepara para el acto final de los Juegos.

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Clausura

La clausura pondrá el punto final a una edición especial por cumplirse el centenario de la creación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe . El programa contempla un homenaje a atletas, entrenadores, jueces, oficiales, voluntarios y todos los protagonistas que hicieron posible la celebración, además de música, imágenes y momentos representativos de Santo Domingo 2026 .

pondrá el punto final a una edición especial por cumplirse el de la creación de los . El programa contempla un homenaje a atletas, entrenadores, jueces, oficiales, voluntarios y todos los protagonistas que hicieron posible la celebración, además de música, imágenes y momentos representativos de . Así, el Centro Olímpico comienza a bajar el telón de una fiesta que durante más de dos semanas tuvo como protagonistas a los atletas. Primero será el turno de las últimas medallas; después llegará la ceremonia que marcará oficialmente el adiós a Santo Domingo 2026.