El dominio de las Reinas del Caribe: cómo construyeron otra vez un torneo perfecto

Las reinas del caribe posan con sus medallas de oro tras ganar por séptima vez los juegos Centroamericanos y del Caribe. ( MARVIN DEL CID )

Siete coronas consecutivas, una nueva conquista en casa y otra demostración de que el éxito del voleibol femenino dominicano dejó hace tiempo de ser una racha para convertirse en una cultura competitiva.

Detrás del oro de Santo Domingo 2026 hay más de tres décadas de planificación, renovación generacional, exigencia y una idea que sobrevivió a jugadoras, entrenadores y generaciones: República Dominicana no participa para competir; participa para ganar.

En 1993, después de una derrota que todavía dolía, Cristóbal Marte hizo algo que, en ese momento, pudo parecer una temeridad.

No habló de una reconstrucción lenta ni de un proyecto a largo plazo. Habló de historia.

En Ponce, Puerto Rico, donde el seleccionado dominicano acababa de sufrir una amarga derrota en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Marte pidió a los periodistas que anotaran la fecha. Dijo que la historia del voleibol femenino dominicano comenzaría a escribirse a partir del año siguiente.

Era una afirmación enorme para un equipo que todavía estaba lejos de convertirse en la potencia que hoy representa.

Pero Marte no estaba describiendo el presente.

Estaba anunciando un proyecto.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/12/cristóbal-marte-y-annerys-valdez-765ec629.jpg Foto de archivo de Cristóbal marte celebrando con las jugadoras un nuevo título de las Reinas del Caribe.

En 1994 comenzó formalmente el trabajo que terminaría transformando al voleibol femenino dominicano. Llegó el técnico cubano Jorge Pérez Vento, se organizó una estructura alrededor de la selección nacional y comenzó un proceso que no tendría como objetivo preparar un equipo para un torneo, sino construir una selección capaz de sostenerse durante décadas.

Treinta y dos años después, las palabras de aquella rueda de prensa adquieren otra dimensión.

Las Reinas del Caribe volvieron a coronarse campeonas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Y no lo hicieron de cualquier manera.

Lo hicieron invictas, sin perder un partido y concediendo apenas un set en toda la fase de grupos.

En Santo Domingo 2026, el proyecto volvió a demostrar por qué el voleibol femenino dominicano se ha convertido en una de las grandes historias deportivas de la región.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/08/76745596110014214062078384463569743920377112n-60a97491.png

Otra corona. La misma obsesión.

La final frente a Colombia fue, en apariencia, el último trámite de un torneo que las dominicanas habían controlado desde el comienzo.

El marcador lo explica mejor que cualquier adjetivo:

25-19, 25-19 y 25-21.

Tres sets.

Tres victorias.

Cero dudas.

El equipo dominicano salió al Palacio de Voleibol Profesor Ricardo "Gioriver" Arias con la obligación añadida de jugar en casa y con una tradición que, paradójicamente, podía convertirse en presión. No ocurrió.

Las Reinas jugaron como si el peso de la historia no fuera una carga, sino una ventaja.

Colombia intentó mantenerse cerca, pero República Dominicana controló los momentos determinantes, impuso su ritmo ofensivo y convirtió la final en otra demostración de autoridad.

Gaila González encabezó el ataque con 13 puntos.

Yonkaira Peña aportó 12.

Brayelin Martínez volvió a asumir responsabilidades como capitana y Jineiry Martínez sostuvo la presencia dominicana en la red.

Detrás de ellas, Brenda Castillo volvió a ofrecer una de las imágenes más reconocibles de esta selección: una defensa que parece convertir balones imposibles en oportunidades de ataque.

El resultado fue otra medalla de oro.

Pero reducir la historia a esa final sería perderse lo verdaderamente importante.

Porque el campeonato dominicano se construyó mucho antes del partido por el título.

El torneo perfecto comenzó desde el primer saque

Las grandes selecciones no suelen demostrar su superioridad únicamente cuando llega la final.

La demuestran desde el primer partido.

República Dominicana debutó ante Costa Rica con una victoria 3-0.

Después llegó Cuba.

Y también cayó por 3-0.

El duelo ante Puerto Rico fue más exigente, pero las dominicanas terminaron imponiéndose 3-1 y cerraron la fase de grupos como líderes.

Después llegó nuevamente Puerto Rico en semifinales.

El resultado volvió a ser contundente:

3-0.

Y entonces apareció Colombia.

La final terminó como había comenzado el torneo: con República Dominicana controlando el partido y levantando los brazos.

La secuencia completa describe mejor el dominio que cualquier estadística aislada:

Costa Rica 0-3 RD.

Cuba 0-3 RD.

Puerto Rico 1-3 RD.

Puerto Rico 0-3 RD.

Colombia 0-3 RD.

Cinco partidos.Cinco victorias. Un solo set perdido.

Eso es lo que hace especialmente significativa la séptima corona consecutiva.

El secreto no está en una generación: está en el proyecto

La grandeza de las Reinas del Caribe no puede explicarse únicamente por una generación de jugadoras.

Ahí reside quizás el aspecto más extraordinario de la historia.

Los nombres cambian.

Las posiciones cambian.

Los entrenadores cambian.

El voleibol evoluciona.

Pero el proyecto permanece.

Después de Pérez Vento, la dirección técnica pasó por diferentes etapas. Héctor Romero asumió interinamente en 2002; Jorge Garbey tomó el mando en 2003; Miguel Beato Cruz dirigió desde 2006; y en 2008 llegó Marcos Kwiek.

Kwiek continúa al frente.

Esa continuidad ha permitido algo que no es sencillo en el deporte de alto rendimiento: crear una identidad que sobreviva a las generaciones.

Las primeras figuras del proyecto fueron abriendo el camino.

Jugadoras como Evelin Carreras, Flor Colón, Yudelkis Bautista y Nurys Arias formaron parte de aquella primera estructura.

Después llegaron Cosiris Rodríguez y Milagros Cabral.

Más tarde aparecieron otras generaciones.

Y con ellas cambió la dimensión competitiva del equipo.

La selección dejó de ser una aspirante.

Comenzó a comportarse como una potencia.

San Salvador 2002: el momento en que cambió la historia

El primer gran salto llegó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2002.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/santo-domingo-2026-preseleccion-de-las-reinas-es-de-31-jugadoras-8c72efaf.jpg Imagen de archivo del equipo conformado por las Reinas del Caribe y Cristóbal Marte.

República Dominicana ganó el oro.

La conquista tuvo además un significado simbólico: las dominicanas hicieron sonar las notas del himno nacional en un escenario regional donde durante años habían tenido que conformarse con resultados menores.

Habían pasado años desde aquella etapa en la que una medalla de bronce representaba el máximo logro alcanzado.

Ahora tenían oro.

Y el oro cambió la mentalidad.

Santo Domingo 2003: el salto definitivo

Si San Salvador confirmó que el proyecto funcionaba, los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003 demostraron que República Dominicana podía enfrentarse de igual a igual con las grandes potencias del continente.

El Palacio de los Deportes estaba prácticamente tomado por el público.

En aquella atmósfera, las dominicanas derrotaron a Cuba.

La victoria tuvo un valor que iba mucho más allá de una medalla.

Cuba había sido durante décadas una referencia continental y mundial.

Vencerla en Santo Domingo significó que el voleibol dominicano había dejado de perseguir a las potencias.

Ahora podía derrotarlas.

Fue uno de los momentos que ayudaron a construir la mentalidad que todavía distingue a las Reinas.

De la generación fundadora a la generación dominante

El gran mérito del proyecto ha sido no detenerse cuando una generación alcanza su máximo nivel.

La selección ha sabido reemplazar a sus figuras sin perder competitividad.

Esa transición no ocurre por accidente.

Se construye en las categorías inferiores, en el seguimiento de talentos, en la formación técnica, en la experiencia internacional y en la decisión de incorporar nuevas jugadoras antes de que las veteranas abandonen definitivamente el equipo.

Por eso, cuando una figura se retira o disminuye su participación, otra aparece.

El proceso continúa.

Esa es la diferencia entre una selección exitosa y un programa deportivo exitoso.

Una selección puede ganar un campeonato.

Un programa puede producir generaciones de campeonas.

Las Reinas del Caribe pertenecen a la segunda categoría.

La generación actual: talento, experiencia y jerarquía

En Santo Domingo 2026, esa mezcla volvió a quedar expuesta.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/25/whatsapp-image-2023-10-25-at-6.11.31-pm.jpeg Gaila González en uno de sus ataques.

Gaila González aportó potencia ofensiva.

Yonkaira Peña ofreció equilibrio y producción.

Brayelin Martínez asumió el liderazgo como capitana.

Jineiry Martínez aportó presencia en la red.

Y Brenda Castillo volvió a ser esa última línea defensiva capaz de cambiar la dinámica de un rally con una sola intervención.

Pero la fuerza del conjunto no reside únicamente en sus nombres.

Está en la combinación.

Una atacante puede producir porque alguien recibe.

Una central puede bloquear porque el saque ha puesto presión sobre el rival.

Una opuesta puede encontrar espacios porque la distribución obliga a la defensa contraria a cubrir varias amenazas.

Y una líbero puede convertir una defensa en una transición ofensiva.

Eso fue lo que volvió a mostrar República Dominicana.

No ganó solamente por tener mejores jugadoras. Ganó porque funcionó mejor como equipo.

El saque como declaración de intenciones

Una de las características más importantes del equipo dominicano fue la presión desde el servicio.

El saque no fue simplemente el comienzo de cada punto.

Fue una herramienta táctica.

La intención era clara: obligar al rival a recibir incómodo, reducir sus opciones ofensivas y llevarlo hacia situaciones en las que el bloqueo dominicano pudiera imponer condiciones.

Cuando el primer toque contrario pierde precisión, el juego se vuelve más previsible.

Y cuando el juego se vuelve previsible, una defensa de alto nivel puede comenzar a anticiparse.

Ahí aparece la cadena que explica buena parte del dominio dominicano: saque, recepción incómoda, bloqueo, defensa y contraataque. Las Reinas no necesitaban ganar todos los rallies con una espectacularidad extraordinaria.

Necesitaban controlar suficientes variables como para que el rival no pudiera desarrollar su mejor juego.

Eso hicieron.

Brenda Castillo y el valor de la segunda oportunidad

En una selección construida alrededor de grandes atacantes, es fácil concentrar la mirada en quienes terminan los puntos.

Pero una parte importante del dominio dominicano se encuentra en quienes evitan que los puntos terminen.

Ahí aparece Brenda Castillo.

Su importancia trasciende la estadística.

Una defensa extraordinaria no siempre aparece reflejada en el marcador.

Pero puede cambiar un set.

Puede prolongar una jugada.

Puede frustrar al rival.

Puede convertir un punto aparentemente perdido en una oportunidad para contraatacar.

Y puede transmitirle al resto del equipo la sensación de que ninguna pelota está muerta.

Esa mentalidad también forma parte de la identidad de las Reinas.

El nombre que terminó convirtiéndose en identidad

No siempre se sabe exactamente cuándo nace un apodo que termina convirtiéndose en una marca nacional.

En el caso de las Reinas del Caribe, el nombre comenzó a popularizarse alrededor de la década de 2010 y terminó describiendo perfectamente lo que la selección había llegado a representar.

Ya no era solamente el equipo femenino de voleibol de República Dominicana.

Era una identidad.

Una forma de entender la competencia.

Una selección que llegó a desplazar a Cuba como referencia dominante del voleibol femenino caribeño.

Y esa transformación tiene una dimensión histórica.

Porque durante décadas Cuba había sido la gran potencia.

Las dominicanas crecieron mirando hacia ese equipo.

Después comenzaron a competir contra él.

Más tarde empezaron a vencerlo.

Y finalmente construyeron una hegemonía regional propia.

Siete títulos consecutivos: la racha que explica el presente

El oro de Santo Domingo 2026 no debe analizarse de manera aislada.

Forma parte de una secuencia.

República Dominicana ha encadenado títulos centroamericanos y del Caribe hasta convertir la continuidad en una característica propia.

El oro de 2002 abrió la etapa.

Después llegaron las coronas de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y ahora 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/08/juegos-centroamericanos-las-reinas-del-caribe-conquistan-el-oro-9e295454.jpeg Las Reinas del Caribe celebran su triunfo. (MARVIN DEL CID)

Siete títulos consecutivos.

Siete ediciones sin ceder la corona.

Eso significa que una jugadora que hoy debuta con la selección puede hacerlo dentro de una estructura que lleva más de dos décadas sin entregar el campeonato regional.

Esa presión podría resultar paralizante.

En República Dominicana se ha convertido en otra cosa.

Se ha convertido en expectativa.

Y cuando una selección aprende a convivir con la expectativa de ganar, la presión deja de ser únicamente un enemigo.

También puede convertirse en combustible.

El éxito no termina en el Caribe

El dominio regional ha sido la base, no el límite.

El proyecto también produjo resultados importantes en los Juegos Panamericanos, la Copa Panamericana, el Campeonato Continental NORCECA y otras competencias internacionales.

República Dominicana conquistó oros panamericanos en 2003 y 2019 y ha mantenido una presencia constante en las principales competiciones de la región.

En la Copa Panamericana acumuló múltiples medallas de oro, plata y bronce.

En el Campeonato Continental NORCECA también ha construido una trayectoria de primer nivel.

Y sus jugadoras comenzaron a convertirse en protagonistas de ligas extranjeras.

Eso último es especialmente importante.

Una selección nacional mejora cuando sus jugadoras llegan al torneo internacional con experiencia adquirida en distintos sistemas, entrenadores, culturas tácticas y niveles de competencia.

El proyecto dominicano consiguió exportar talento.

Y ese talento regresó a la selección con mayor experiencia.

El círculo se cerró.

La verdadera explicación: continuidad

Es tentador buscar una explicación sencilla para el dominio.

Una gran generación.

Un entrenador.

Una jugadora extraordinaria.

Una buena camada.

Pero ninguna de esas respuestas alcanza.

El verdadero secreto está en la continuidad.

Continuidad administrativa.

Continuidad competitiva.

Continuidad técnica.

Continuidad en la formación.

Continuidad en la exigencia.

Y, sobre todo, continuidad en la convicción de que la selección nacional debe estar siempre preparada para competir por el oro.

Por eso las Reinas pueden cambiar piezas sin perder identidad.

Por eso una jugadora joven puede entrar a un equipo lleno de veteranas sin que el sistema se derrumbe.

Por eso una derrota internacional puede convertirse en un punto de partida en lugar de un fracaso definitivo.

Eso fue lo que Cristóbal Marte anunció en 1993.

No una generación.

No un torneo.

Un proyecto.

Santo Domingo 2026: la historia vuelve a comenzar en casa

Tres décadas después de aquella promesa, el escenario resulta casi perfecto.

El mismo país que inició el gran salto con los Juegos Panamericanos de 2003 recibió ahora los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Y en casa, las Reinas respondieron como campeonas.

No necesitaron una remontada épica en la final.

No necesitaron cinco sets.

No necesitaron un partido al límite.

Ganaron 3-0.

Como habían ganado 3-0 a Costa Rica.

Como habían ganado 3-0 a Cuba.

Como habían ganado 3-0 a Puerto Rico en semifinales.

Ese detalle resume el torneo.

La selección dominicana no esperó a que los partidos se complicaran para demostrar su superioridad.

Intentó imponerla desde el principio.

La perfección como consecuencia, no como accidente

Decir que las Reinas construyeron "un torneo perfecto" no significa afirmar que jugaron sin errores.

Ningún equipo de alto nivel lo hace.

La perfección, en este caso, está en otra parte.

Está en ganar todos los partidos.

En perder solamente un set.

En llegar a la final sin haber concedido al rival la posibilidad real de cambiar el rumbo del campeonato.

Está en responder cuando aparece la presión.

Está en sostener el nivel cuando el público espera una victoria.

Está en saber que el rival estudia cada movimiento.

Y aun así encontrar la manera de volver a ganar.

Eso es lo que hizo República Dominicana.

La próxima generación ya está dentro del proyecto

Quizás el dato más importante de toda esta historia no sea el séptimo título consecutivo.

Es que el proyecto todavía tiene futuro.

Las Reinas actuales son herederas de las primeras generaciones.

Las próximas serán herederas de las actuales.

Esa cadena explica por qué el dominio puede mantenerse incluso cuando inevitablemente lleguen los cambios.

Brayelin Martínez no será capitana para siempre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/las-reinas-del-caribe-van-por-su-septimo-oro--en-jcc-3ea2b8bb.jpeg Foto de uno de los partidos de las Reinas del Caribe. (DIARIO LIBRE/ MARVIN DEL CID)

Brenda Castillo tampoco.

Las grandes figuras eventualmente dejarán paso a otras.

Pero el proyecto seguirá buscando quién ocupe sus lugares.

Ese es el verdadero triunfo de una estructura deportiva.

No conseguir que una generación sea excepcional.

Conseguir que la siguiente tenga las herramientas para serlo también.

De aquella promesa de 1993 a las campeonas de 2026

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/10/el-salario-de-atletas-subira-hasta-rd70-mil-al-mes.jpg Imagen de archivo de Branda Castillo. https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/brenda-reacciona-ante-triunfo-turquia_16555450_20210607085759.jpg Imagen de archivo de Branda Castillo https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/22/foto...brenda-reacciona-a-triunfo-ante-serbia.jpg Branda Castillo celebra uno de sus triunfos. https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/28/brenda_1.jpg Las jugadoras dominicanas durante un partido. https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/23/brenda-levanta-bola-ante-peru-fc2894d0.jpg https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/deportes-007_13006061_20200112190310.jpg Imagen de archivo de Branda Castillo ‹ >

En 1993, Cristóbal Marte pidió que anotaran una fecha.

Quizás él mismo no podía saber hasta dónde llegaría aquel proyecto.

No podía saber que treinta y tres años después una selección dominicana sería capaz de acumular siete coronas consecutivas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

No podía saber que aquellas primeras jugadoras abrirían el camino a generaciones de atletas que competirían en las mejores ligas del mundo.

No podía saber que el nombre de las Reinas del Caribe terminaría convertido en una de las marcas deportivas más reconocibles de República Dominicana.

Pero sí entendía algo.

Que el talento, sin estructura, puede producir una victoria.

Mientras que el talento acompañado de un proyecto puede producir una era.

Santo Domingo 2026 volvió a demostrarlo.

Las Reinas del Caribe no llegaron a estos Juegos simplemente para defender un título.

Llegaron como las campeonas.

Y se marcharon como las campeonas.

Invictas.

Con siete coronas consecutivas.

Con una nueva generación aprendiendo de las veteranas.

Con una identidad que ya supera a cualquier nombre individual.

Y con una historia que empezó en una derrota.

Aquella tarde de 1993, Cristóbal Marte pidió a los periodistas que anotaran la fecha.

Tres décadas después, la fecha que merece ser anotada es otra: el sábado 7 de agosto de 2026.

El día en que las Reinas del Caribe volvieron a demostrar que su dominio regional no es una casualidad, ni una racha, ni el producto de una generación irrepetible.

Es el resultado de un proyecto que aprendió a convertir el talento en sistema, el sistema en cultura y la cultura en una costumbre extraordinaria: ganar.

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