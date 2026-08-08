Santo Domingo 2026: ¿Podrá RD conservar el cuarto lugar que le arrebató a Venezuela?

¿Podrá República Dominicana conservar el cuarto lugar? ( NELSON PULIDO )

La pregunta ya no es si República Dominicana protagonizó una actuación histórica en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Eso está fuera de discusión.

La verdadera interrogante, la que mantiene en vilo al deporte dominicano en el último día de competencia, es mucho más concreta:

¿Podrá República Dominicana defender el cuarto lugar del medallero frente a Venezuela?

La respuesta es sí.

Pero la posición está lejos de estar asegurada.

País Oro Plata Bronce Total República Dominicana 45 36 64 145 Venezuela 44 66 97 207

República Dominicana ocupa el cuarto lugar con 45 medallas de oro, mientras Venezuela aparece quinta con 44. La diferencia es mínima: un solo título.

Y ahí está el problema.

Venezuela tiene 62 medallas más en total.

Tiene 30 platas más.

Tiene 33 bronces más.

Pero RD tiene el oro que, por ahora, la mantiene delante.

Por eso el último día no se trata simplemente de sumar medallas.

Se trata de ganar títulos.

Una remontada construida en una jornada extraordinaria

República Dominicana no llegó al cuarto lugar por inercia.

Llegó después de una jornada extraordinaria que cambió por completo la fotografía del medallero.

El país alcanzó las 45 medallas de oro y las 145 preseas totales al término de la penúltima jornada, desplazando a Venezuela del cuarto puesto. La actuación dominicana tuvo al boxeo entre sus grandes protagonistas, con siete títulos, además de importantes aportes del atletismo y otras disciplinas.

El boxeo terminó siendo uno de los grandes motores de la remontada.

Pero no fue el único.

La producción dominicana de oro estuvo repartida entre diferentes deportes, una característica que explica por qué el país pudo cambiar de posición en el medallero en cuestión de horas.

Las Reinas del Caribe, además, ya habían asegurado otro capítulo histórico al conquistar su séptimo título consecutivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La jornada no solamente aumentó la cantidad de medallas.

Cambió la pelea.

RD pasó de perseguir a Venezuela a llegar al último día con la posibilidad real de defender el cuarto puesto.

La cifra que engaña: Venezuela tiene muchas más medallas, pero está detrás

Existe una tentación natural de mirar solamente la cantidad total de preseas.

Y sería un error.

Venezuela llega con 207 medallas, 62 más que República Dominicana.

Sin embargo, está detrás.

La razón está en la producción dorada:

RD: 45 oros.

Venezuela: 44.

Eso convierte al oro en la moneda de mayor valor en esta batalla.

Una plata dominicana aumenta la cosecha.

Un bronce dominicano también.

Pero si Venezuela consigue un oro y RD no responde con otro, la distancia desaparece.

Y si ambos terminan igualados en títulos, la gran ventaja venezolana en platas adquiere una importancia enorme.

Ese es el verdadero peligro.

El sóftbol: una final que puede cambiarlo todo

Entre todas las competencias pendientes, ninguna tiene un significado tan directo como la final del sóftbol masculino.

República Dominicana y Venezuela se enfrentan por el oro.

Y en este caso no se trata simplemente de dos delegaciones que compiten por separado.

Es RD contra Venezuela por una medalla de oro que puede modificar inmediatamente la pelea por el cuarto lugar.

El sóftbol masculino forma parte de las últimas competencias de Santo Domingo 2026 y aparece entre las finales programadas para el sábado.

Venezuela llega con una enorme tradición en esta disciplina y una selección acostumbrada a competir por los primeros lugares internacionales.

Para República Dominicana, el escenario es claro.

Si gana RD

Pasaría de 45 a 46 oros.

Venezuela se quedaría en 44.

La diferencia crecería a dos títulos.

Sería el resultado ideal para la delegación anfitriona porque le permitiría afrontar las restantes finales con un margen mucho más cómodo.

Si gana Venezuela

Llegaría a 45 oros.

La ventaja dominicana desaparecería.

El medallero quedaría igualado en títulos y la gran producción venezolana de platas entraría en escena.

Por eso, la derrota dominicana no significaría automáticamente que el cuarto lugar se pierde en ese instante.

Pero sí colocaría toda la presión sobre las demás finales.

El sóftbol puede ser una final por el oro y, al mismo tiempo, una final por el cuarto lugar.

Pero RD tiene más cartas sobre la mesa

El gran mérito de la delegación dominicana en esta edición ha sido precisamente no depender de un solo deporte.

Y eso vuelve especialmente interesante el último día.

El programa de cierre contempla competencias en esgrima, halterofilia, marcha atlética, pentatlón moderno, natación artística, sóftbol masculino y otras disciplinas, además del maratón femenino.

Eso significa que la batalla no se reduce a esperar el resultado del sóftbol.

Hay varios caminos posibles para que RD aumente su producción de oro.

Pentatlón moderno: dos dominicanos mantienen abierta otra posibilidad

El pentatlón moderno aparece entre las disciplinas que llegan a su definición en la jornada final.

República Dominicana tiene presencia en las competencias de esta disciplina y cuenta con dos atletas dominicanos todavía involucrados en la lucha por las posiciones de medalla.

El deporte tiene una característica particular: reúne varias pruebas y exige rendimiento sostenido hasta el desenlace.

Por eso, cualquier resultado dominicano en la parte final puede tener una importancia especial.

La cuestión vuelve a ser la misma.

Si llega una medalla, RD aumenta su cosecha.

Si llega un oro, aumenta además la distancia con Venezuela.

Y en una batalla que se encuentra separada por apenas un título, esa diferencia puede resultar decisiva.

El pentatlón moderno, por tanto, no debe observarse como una competencia aislada.

Es otra de las ventanas que tiene RD para proteger el cuarto lugar.

Halterofilia: una reserva de medallas que puede inclinar la balanza

Si existe una disciplina que merece atención especial en el cierre, es el levantamiento de pesas.

República Dominicana cuenta con una selección amplia y competitiva, con figuras que han demostrado durante los Juegos que pueden pelear por el podio.

La halterofilia forma parte de las finales previstas para este sábado y representa una de las principales oportunidades dominicanas para seguir acumulando medallas.

Hay además dos dominicanos que llegan a esta fase con posibilidades de disputar el oro, lo que convierte las pesas en una de las disciplinas que pueden producir una respuesta inmediata ante cualquier movimiento de Venezuela.

La historia reciente de la delegación demuestra que las pesas han sido una de sus fuentes tradicionales de medallas.

Y ahora el objetivo es todavía más específico:

convertir esa capacidad de subir al podio en títulos.

Un oro dominicano en halterofilia podría tener un efecto directo sobre la batalla del medallero.

Calendario de Competencias - 8 de agosto 2026

Calendario de Competencias 08 DE AGOSTO 2026 Deporte Competencia Atletas / Equipos Hora Lugar Atletismo Maratón Marcha Femenino

Final Jacqueline Lora 6:00 a.m. Metropolitano - Malecón

(Avenida) Pentatlón Moderno Relevo Masculino

Final Gabriel Domínguez

José Ozoria 9:00 a.m. Metropolitano - Academia Militar

Batalla de las Carreras ️ Levantamiento

de Pesas +86Kg Femenino Crismery Santana 9:00 a.m. Parque del Este - Pabellón de

Halterofilia José Joaquín Puello Esgrima Espada Equipos Femenino

Cuartos de Final República Dominicana

VS Costa Rica 10:00 a.m. Centro Olímpico - Pabellón de

Esgrima Juan Pablo Duarte Natación Artística Equipo Acrobático

Final Isabella Presinal

Ana Hermida

Bianny Matos

Camila Griffith

Emma Mendez

Caterina Vargas

Cristina Lara

Wilma Rondon 11:00 a.m. Centro Olímpico - Centro

Acuático Juan Pablo Duarte Softbol Equipos Masculino Final

Partido por Oro República Dominicana

VS

Venezuela 11:30 a.m. Centro Olímpico - Estadio de

Softbol Juan Pablo Duarte Esgrima Sable Equipos Masculino

Cuartos de Final República Dominicana

VS El Salvador 11:30 a.m. Centro Olímpico - Pabellón de

Esgrima Juan Pablo Duarte Pentatlón Moderno Relevo Femenino

Final Ana Arias

Cecilia Fermín 1:15 p.m. Metropolitano - Academia Militar

Batalla de las Carreras ️ Levantamiento

de Pesas +110Kg Masculino Ezequiel Germán 1:30 p.m. Parque del Este - Pabellón de

Halterofilia José Joaquín Puello

Esgrima: otra oportunidad para mover la clasificación

La esgrima también aparece entre las últimas disciplinas con capacidad de modificar el tablero.

República Dominicana mantiene presencia en las competencias de cierre y busca convertir esa participación en nuevas medallas.

La jornada contempla definiciones por equipos, entre ellas pruebas masculinas y femeninas que pueden llevar a los dominicanos a las rondas decisivas.

Aquí la situación es diferente a la del sóftbol.

No existe necesariamente un enfrentamiento directo entre RD y Venezuela por cada medalla.

Pero el efecto sobre el medallero puede ser igualmente importante.

Un oro dominicano suma.

Un oro venezolano resta margen.

Y mientras más cerca estén ambos países, más importante se vuelve cada resultado.

Marcha y maratón: el atletismo todavía tiene algo que decir

El atletismo también conserva presencia en la jornada final.

La marcha atlética forma parte del programa de cierre, mientras que el calendario contempla además el maratón femenino.

La prueba pendiente es el maratón femenino.

Esa diferencia parece pequeña, pero es importante en un reportaje cuyo argumento depende precisamente de identificar cuáles medallas siguen disponibles.

La lógica, sin embargo, no cambia: si una atleta dominicana consigue el oro, RD tendrá otra oportunidad de ampliar su ventaja.

Si Venezuela obtiene un título mientras RD no responde, la batalla puede estrecharse.

Natación artística: otra variable del tablero

La natación artística también aparece en el programa de las últimas competencias.

Su importancia en la lucha por el cuarto lugar es menor en términos de confrontación directa que la del sóftbol, pero no deja de ser relevante.

En una jornada donde cada oro puede modificar la clasificación, cualquier posibilidad de podio debe ser seguida.

La diferencia entre una plata y un oro puede ser determinante.

Y eso obliga a mirar simultáneamente todas las disciplinas.

El gran error sería mirar solamente al Centro Olímpico

La final del sóftbol concentra buena parte de la atención porque enfrenta directamente a los dos países.

Pero el cuarto lugar no se decidirá necesariamente en un solo escenario.

Mientras RD juega por el oro en el sóftbol, otros dominicanos estarán compitiendo por medallas en pesas, pentatlón moderno, esgrima, atletismo y otras disciplinas.

Y Venezuela estará haciendo exactamente lo mismo.

Por eso, el último día debe entenderse como una carrera paralela.

Cada oro dominicano amplía la ventaja.

Cada oro venezolano la reduce.

No importa dónde se consiga.

RD tiene profundidad; Venezuela tiene volumen

Hay otro factor que explica por qué la batalla llega tan abierta.

República Dominicana ha conseguido repartir sus oros entre diferentes disciplinas.

Eso es una fortaleza.

Significa que la delegación no depende de una única fuente de títulos.

Venezuela, en cambio, llega con una producción total de medallas mucho mayor y con una enorme cantidad de platas y bronces.

Esa diferencia demuestra la profundidad competitiva de la delegación venezolana.

Por eso los dos países llegan al cierre con fortalezas distintas.

RD tiene la ventaja en oro.

Venezuela tiene el colchón de medallas.

Y el último día decidirá cuál de esas dos realidades pesa más.

Una actuación que ya es histórica

Hay algo que no debe perderse de vista.

Incluso si Venezuela recuperara el cuarto lugar en las últimas horas, la actuación dominicana seguiría siendo extraordinaria.

RD ya alcanzó 145 medallas, superando ampliamente las 111 obtenidas en San Salvador 2023. Venezuela, por su parte, también llega a la última jornada con una producción histórica de preseas.

Pero para el deporte dominicano hay una diferencia entre terminar con una gran cosecha y conservar el cuarto lugar.

En San Salvador 2023, Venezuela terminó cuarta con 32 oros, 46 platas y 80 bronces, mientras República Dominicana fue quinta con 25 oros, 36 platas y 50 bronces.

Tres años después, la fotografía es completamente distinta.

RD tiene ahora 45 oros.

Venezuela tiene 44.

La delegación dominicana no está intentando alcanzar a Venezuela desde lejos.

La tiene detrás.

Y quiere terminar los Juegos delante.

¿Qué necesita RD?

La ecuación es sencilla.

Escenario favorable: RD gana el sóftbol

RD pasa a 46 oros.

Venezuela permanece en 44.

La diferencia crece a dos.

Las demás disciplinas pueden ampliar todavía más el margen.

Escenario de máxima presión: Venezuela gana el sóftbol

Venezuela llega a 45.

RD queda con 45.

La diferencia desaparece y las últimas pruebas adquieren un peso enorme.

RD necesitaría encontrar otro oro para volver a tomar ventaja.

Escenario ideal: RD gana el sóftbol y otro oro

RD llegaría a 47.

En ese escenario, Venezuela necesitaría una reacción extraordinaria para desplazar a la anfitriona.

Escenario peligroso: Venezuela suma varios oros y RD no responde

Aquí la ventaja construida durante la penúltima jornada puede desaparecer rápidamente.

Por eso no basta con mirar la tabla.

Hay que mirar cada final.

La localía ayuda, pero no gana medallas

República Dominicana compite en casa y tiene una delegación numerosa.

Eso significa mayor presencia en diferentes disciplinas, mayor cantidad de oportunidades y un entorno favorable para los atletas.

Pero la localía no garantiza resultados.

El último día exige exactamente lo mismo que los anteriores: competir.Ganar. Y convertir las oportunidades en títulos.

La ventaja de RD es que ya demostró que puede hacerlo.

El viernes encontró oro en diferentes deportes y produjo la jornada que necesitaba para desplazar a Venezuela.

Ahora necesita repetir parte de esa fórmula.

El cuarto lugar ya es dominicano. Lo que falta es defenderlo

La República Dominicana llegó al último día con algo que hace apenas unas horas parecía más difícil: está cuarta. Tiene 45 oros.Venezuela tiene 44.

La diferencia es mínima, pero existe.

El problema es que detrás de ese único oro hay una delegación venezolana con 66 platas y 97 bronces, además de múltiples oportunidades todavía abiertas.

Por eso el sábado no será simplemente una jornada de clausura.

Será una carrera contra el reloj.

El sóftbol puede cambiar la clasificación.

Las pesas pueden cambiarla.

El pentatlón moderno puede cambiarla.

La esgrima puede cambiarla.

El atletismo todavía puede aportar.

La natación artística puede sumar.

Y cada resultado venezolano tendrá que ser observado con la misma atención que cada resultado dominicano.

La República Dominicana no necesita ganar todas las finales.

Necesita ganar las suficientes.

Y, sobre todo, necesita evitar que Venezuela acumule los oros que le permitan recuperar el terreno perdido.

La historia ya está escrita en buena parte.

Las 145 medallas son una realidad.

La remontada sobre Venezuela también.

sobre también. El récord de cosecha dominicana ya forma parte de estos Juegos.

ya forma parte de estos Juegos. Pero el cuarto lugar todavía necesita una última confirmación .

todavía necesita una . Porque la diferencia entre ambos países es de apenas un oro.

45-44.

Esa es la cifra que resume la batalla.

RD tiene la ventaja.

Venezuela tiene la presión sobre ella.

Y mientras quede una final, queda una posibilidad de cambiar la clasificación.

El cuarto puesto ya es dominicano. Lo que falta decidir es si seguirá siéndolo cuando caiga el último oro.

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