$!Lo que quieren los Raptors y Warriors en el segundo partido de la final

La gran victoria (118-109) con la que debutaron los Raptors de Toronto en sus primeras Finales de la NBA ante los actuales bicampeones de esta liga, los Warriors de Golden State (1181-109) les coloca en la posición “idónea” de seguir ganadores en el Segundo Partido que van a disputar este domingo.

Mientras que los Warriors necesitan recuperar cuanto antes el nivel de equipo campeón si no quieren llevar a su campo del Oracle Arena la presión de estar abajo 0-2 en la serie al mejor de siete.

Tras concluir las ligeras sesiones de entrenamientos y tiros a canasta que tuvieron ambos equipos durante la jornada del viernes, el ambiente era de “confianza” por parte de los Raptors y de “preocupación” entre los Warriors, especialmente después de confirmarse que su alero estrella Kevin Durant seguirá de baja.

“Durant no va a jugar con nosotros en el segundo partido porque todavía no está listo”, declaró el entrenador de los Warriors, Steve Kerr. “Su lesión es de las que no se puede salir al campo con dolores o sin estar completamente recuperado, porque te puedes romper y queremos tenerlo en esta serie”.