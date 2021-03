$!Machado le dice a Tatis que no baje la intensidad

Machado entiende que Tatis Jr. es un jugador único al que no deben cambiarle su estilo.

“Somos dos jugadores totalmente diferentes. Desearía tener su velocidad y hacer las cosas que él puede hacer, pero no es mi juego. No puedo decirle que deje de tirarse de cabeza, no puedo decirle que debe de barrerse. ¿Por qué le diría que no haga un pisa y corre con un elevado al campo corto? No hay forma, ese es él. Me gustaría poder hacer eso, pero no puedo”, agregó Machado.