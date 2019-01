$!Mariano Rivera: “Sentí la misma emoción de cuando se gana una Serie Mundial”

El excerrador panameño Mariano Rivera, elegido este martes para integrar el Salón de la Fama, compara la emoción de haberse convertido en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en ser seleccionado de manera unánime, con la “adrenalina que uno siente cuando se gana una Serie Mundial”.

“Fue increíble recibir la noticia”, dijo Rivera en breve entrevista con la cadena de televisión de las Grandes Ligas.

“Estaba reunido con mi familia, mi esposa, mis hijos, y al recibir la llamada me dijeron primero que me felicitaban por ingresar al Salón de la Fama”, indicó el cerrador que ha conseguido el mayor numero de salvamentos en la historia de las Grandes Ligas, con 652 de por vida en 19 años de carrera.

Rivera, de 49 años de edad, dijo que “en esa llamada, después me dijeron que te tenemos otra noticia, y me quedé pensando y les dije bueno, qué pasa, y me responden: “Eres unánime”.

Rivera se convirtió así en el primer jugador en la historia de las mayores en ganar la inducción al Salón de la Fama luego de recibir votación unánime con 425 votos de 425 posibles.