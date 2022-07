Jones dice que jugar con Tom Brady lo motivó a llegar a los Buccaneers

El veterano receptor Julio Jones reconoció este miércoles cuánto influyeron las conversaciones que tuvo con Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, para elegir a Tampa Bay como su hogar para la temporada 2022.

Asimismo, indico estar preparado para jugar al lado de Brady, mariscal de campo de los Buccaneers, a quien calificó como surrealista.

"Tom es un gran tipo; un hombre que quieres para liderar tu club de béisbol, o lo que sea, alguien para quién quieres jugar; es asombroso, surrealista y ahora estoy aquí, listo para jugar con él", aseveró Jones en su primera conferencia de prensa con los Bucs.

"Hablé con Tom varias veces, en un principio no se trataba realmente de venir a Tampa sólo nos estábamos comunicando, fue una manera de sentirnos el uno al otro; probablemente fue una táctica; no importa", agregó.

En la temporada 2021 Jones se perdió siete partidos con los Titans por una lesión, algo que no impidió que los Buccaneers lo firmaran el martes por un año para ampliar los recursos ofensivos con los que contará Tom Brady este año.

"Sé lo que valgo y lo que tengo para ofrecer. La organización de los Buccaneers me acaba de dar la oportunidad de mostrar mis habilidades; ellos tienen todo lo que necesitan y yo voy a esforzarme todos los días por estar a la altura".

El siete veces seleccionado al Pro Bowl aún recuerda la derrota que sufrió en el Super Bowl LI cuando jugaba con los Atlanta Falcons contra los New England Patriots que lideraba Tom Brady, quien ha ganado siete anillos de campeonato.

En aquel partido, Brady llevó a su escuadra al más grande regreso en una disputa por el trofeo Lombardi. Los Pats perdían 28-3 al medio tiempo, pero remontaron y se impusieron 34-28 en tiempo extra.

"Son cosas viejas, pero sí, él lo hizo y fue asombroso, pero ahora tengo que rendir cuentas para él y mi nuevo equipo. No estoy mirando al pasado. Es una gran oportunidad ser parte de algo especial en la familia Buccaneer".

El receptor de 33 años, exjugador de los Tennessee Titans, subrayó que una vez superadas sus lesiones se encuentra en el mejor momento para iniciar la temporada número 12 en su carrera.

"Me siento increíble. No tengo ningún problema, ninguna lesión que me detenga, nada de eso", presumió el receptor que suma 13.330 yardas, 879 recepciones y 61 anotaciones en 10 años con los Falcons y uno con los Titans. EFE