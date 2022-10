Nuris Arias define como "bonito" ser inmortal del deporte dominicano

La ex salidora en la seleccion nacional de voleibol de mayores, Nuris Arias, fue seleccionada para la inmortalidad en el 56 ceremonial del 2022. ( FUENTE EXTERNA )

Como algo “muy bonito” definió Nuris Arias su escogencia para ingresar al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano y consideró que “es una emoción que hay que vivirla”.



La ex atleta estelar del voleibol, pionera Reinas del Caribe, dijo que, aunque esperaba su ingreso a la inmortalidad “me sorprendió cuando me llamaron para darme la información, “momento que agradecí a Dios y me hizo recordar mis mejores momentos en el seleccionado nacional de mayores”.

Nurys fue seleccionada como atleta para ingresar a inmortalizada en el 56 Ceremonial de Exaltación que se realizará el próximo domingo 13 de noviembre desde las diez de la mañana, señala en un despacho de prensa Dionisio Guzmán, presidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

La nota indica que ahora compartirá asiento con Corisis, Milagros Cabral y Yudelkis Bautista, exaltadas en 2017 y 18, respectivamente. Arias se desempeñó como salidora por 11 años en la selección nacional de mayores.

“Por momento perdía la esperanza, miraba mis trofeos, las veces electas como “Atleta del Año”, paseaba mi mente por las canchas internacionales, donde dimos triunfos al país, y me preguntaba el por qué no pasaba a la inmortalidad”, dijo Arias a Diario Libre.

En sus 11 años como selección nacional disputó 293 partidos internacionales, distribuidos en tres Juegos Centroamericanos y del Caribe, dos Juegos Panamericanos (Winnipeg 99 y Santo Domingo 2003), un Mundial, cuatro torneos Norceca, siete Copas Panamericanas, un torneo Preolímpico y dos Grand Prix.

Fue parte de los sextetos titulares que ganaron medalla de oro en las Copas Panamericanas de Mexicali 2002, Saltillo, 2003, Miami 2004, Tijuana 2006 (México), Colima 2007, Rosario 2008 y Miami 2009.

Todos esos triunfos y su exaltación, la dedicó a sus familiares y agradeció la oportunidad que tuvo de sobresalir con el Club Mirador y representar “mi República Dominicana, una honra que me llena de orgullo”, afirmó la atleta, quien es nativa de San Cristóbal.

Nurys Arias es la octava del voleibol inmortalizada en lo que va del Siglo XXI, de un total de 11 que han sido exaltados del 2000 a la fecha. En ese lapso de tiempo los hombres son Héctor Romero (2007), Pascual Díaz (2011) y Luis Reyes Corcino (2017), señala el despacho de prensa del Pabellón.