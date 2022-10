Fury ganó 10.000 libras porque Joshua no aceptó una pelea con él

El británico Tyson Fury, campeón del peso pesado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), dijo este jueves que le ganó a su promotor Frank Warren una apuesta de 10.000 libras porque su compatriota Anthony Joshua no aceptó pelear contra él en diciembre.

"Masivo respeto para Warren que trajo hoy para mí 10.000 libras en efectivo porque aposté que Joshua no firmaría el contrato. Estas 10.000 libras valen más para mí que 10 millones", explicó el monarca invicto en la presentación de su nueva pelea con la que saldrá de un retiro de casi ocho meses.

Fury tuvo un breve retiro tras noquear en abril pasado al jamaiquino Dillian Whyte. Sin embargo, meses después decidió retomar su carrera en miras de enfrentarse por primera vez a Joshua.

Ante la negativa de Joshua y otros, entre los que se encontraban el ucraniano Oleksandr Usyk, campeón mundial de la división completa por la Federación Internacional, la Organización Mundial, la Asociación Mundial, Fury cerró un tercer combate ante el británico Derek Chisora el próximo 3 de diciembre, en el que expondrá su fajín del CMB.

"Frank Warren me prometió cuando regresé de mi corto retiro que pelearía en diciembre, tratamos de pelear con Joshua, Usyk, con algunas personas, pero no aceptaron", añadió 'The Gypsy King'.