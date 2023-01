Sebastian Coe con aspiraciones de presidir el Comité Olímpico Internacional

El presidente de la federación internacional de atletismo (World Athletics), el británico Sebastian Coe, deja la puerta abierta en una entrevista con el diario "The Times" a presentarse como candidato para presidir el Comité Olímpico Internacional (COI) en 2025.

"Ciertamente, no lo descarto", afirma el exatleta, de 66 años, que logró cuatro medallas olímpicas durante su carrera deportiva y que en agosto optará a un tercer mandato al frente del órgano de gobierno del atletismo.

"Cualquiera que asuma el cargo en 2025 debe hacerse algunas preguntas importantes. ¿De verdad el mundo del deporte comprende, genuinamente, los retos que se presentan ante él?", reflexiona Coe en la entrevista.

En su opinión, el deporte debería tener mayor influencia en las "políticas sobre salud y educación" de los países, dice el exatleta al ser cuestionado sobre sus planes en relación al COI.

Tras retirarse del atletismo, Coe inició una carrera política que le llevó a ser diputado conservador en la Cámara de los Comunes entre 1992 y 1997 y presidió más tarde el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Ejerció asimismo de jefe de personal del gabinete de William Hague como líder "tory" en la oposición entre 1997 y 2001 y mantiene un asiento vitalicio en la Cámara de los Lores.

COI

"Quizás a la gente le cueste creerlo, pero yo no soy una persona que me sentara ahí con veinte años y dijera: 'Necesito ganar un título olímpico y después formar parte de la federación británica, la comisión de atletas del COI y todo eso", sostiene en la entrevista con "The Times".