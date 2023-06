El Pool paga casi 72 mil pesos en el Quinto Centenario

El pool pagó este martes RD$71,800 por partes, con seis ganadores, más las partes de cinco, en el Hipódromo Quinto Centenario, donde con cinco ganadores pagó RD$1,364.

El monto apostado al pool de seis fue RD$1,507,936.00 en el cartel #51 del año.

El próximo sábado se disputará el Clásico Francisco del Rosario Sánchez, la segunda pata de la Triple Corona del hipismo dominicano.

La importante carrera será la quinta de la cartelera, a la distancia de 1,800 metros.

Resultados por carrera

En la primera carrera, se impuso It´s Debatable (6), del Establo Las 3 C con el jinete Antonio Holguín, quien siguió las instrucciones del entrenador Luis Pichardo. Hizo tiempo de 1:05:1/5 en los 1,400 metros. Exacta 6/3 (It´s Debatable/Skagit). Quiniela 3/6. Trifecta 6/3/5 (completada por Point Winner). Superfecta 6/3/5/ con todos.



En la segunda carrera, ganó Hank The Tank (3), del Establo El Triángulo. Llevó la monta del jinete Roger Fidel, quien fue instruido por el entrenador Héctor Colón. Marcó tiempo de 1:27:1/5 en los 1,300 metros. Exacta 3/1 (Hank The Tank/Nobo). Quiniela 1/3. Trifecta 3/1/4 (completada por Iphone Addiction). Superfecta 3/1/4/6 (completada por Dakota´s Dude). Dupleta 6/3 (It´s Debatable/Hank The Tank).

En la tercera carrera, el primero en cruzar la meta fue Catire (1), del Sulum Racing Stable, el cual corrió descartado. El pago a primer lugar correspondió Lieutenant (4), del Establo Mely I. Lo condujo el jinete Geison Hernández, quien siguió las pautas del entrenador José Miguel Quezada. Hizo crono de 1:19:1/5 en los 1,700 metros. Exacta 4/2 (Lieutenant/Quiéreme y Bésame). Quiniela 2/4. Trifecta 4/2/5 (completada por Victoria de Acero). El dinero apostado a Superfecta fue devuelto. Dupleta 3/4 (Hank The Tank/Lieutenant).

En la cuarta carrera, el triunfo fue para Avalón (4), del Establo Emma Elena. Llevó sus bridas el jinete José F. Rojas. Lo entrena Leonel A. Carrero. Paró las agujas del reloj en 1:49:4/5 en los 1,300 metros. Exacta 4/1 (Avalón/Isla Bonita). Quiniela 1/4. Trifecta 4/1/6 (completada por Cañobanda). Superfecta 4/1/6/2 (completada por Arión). Dupleta 4/4 (Lieutenant/Avalón).

En la quinta carrera, la victoria fue para Water Cay (3), del Establo Marifé. Lo guió Jimmy Jiménez. Orientado por el entrenador Luis Valerón. Registró tiempo de 1:21:1/5 en los 1,100 metros. Exacta 3/6 (Water Cay/Honorable B). Quiniela 3/6. Trifecta 3/6/5 (completada por Giveityourbestshot). El dinero apostado a Superfecta fue devuelto. El Pick 3 fue 4/4/3. El Pick 4 fue 3/4/4/3. Dupleta 4/con todos. Todos/3.

En la sexta carrera, el ganador fue Flash B (1), del Establo Moisés. Lo guió el jinete Carlos de León, quien siguió la estrategia trazada por el entrenador Iván Díaz. Corrió los 1,100 metros en tiempo de 1:07:3/5. Exacta 1/4 (Flash B./Inshallah). Quiniela 1/4. Trifecta 1/4/2 (completada por La Verdad Hablada). Superfecta 1/4/2/3 (completada por Princess Abby). El 2do. Pick 3 fue 4/3/1. El 2do. Pick 4 fue 4/4/3/1. Dupleta 3/1 (Water Cay/Flash B.).