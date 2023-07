Herbert, feliz de concentrarse en jugar después de acordar extensión con Chargers

Menos de 24 horas después de haberse convertido en el quarterback mejor pagado de la NFL con base en salario anual, el primer entrenamiento de Justin Herbert en el campamento de entrenamiento pareció distinto al de temporadas pasadas.

El mariscal de campo de los Chargers de Los Ángeles tuvo el miércoles su dosis de lanzamientos dinámicos y después, por cerca de 25 minutos, anduvo de arriba para abajo firmando autógrafos para los fanáticos y posando para fotografías. Herbert charló después con el dueño Dean Spanos por algunos minutos antes de ser entrevistado por los reporteros sobre su extensión de contrato por cinco años y 262,5 millones de dólares.

Además de manifestar su inmensa gratitud, Herbert se dijo aliviado de que la extensión pudiera completarse antes del inicio del campamento.

"Es difícil encontrar palabras para este proceso. Sigo tratando de procesar todo esto", reconoció. "Me siento libre y emocionado de poder jugar fútbol (americano). Ese es mi principal objetivo ahora mismo, sólo esto. No me tengo que preocupar por nada más. Estoy exactamente donde necesito estar con este equipo. Tenemos a los muchachos correctos en el vestidor. Este receso fue muy divertido con ellos".

Herbert celebró con sus compañeros de equipo el martes una vez que se anunció su acuerdo. Insinuó que ahora con la extensión, un área en la que espera desarrollarse es en ser uno de los líderes del equipo.

"Creo que les debo muchas cenas. Khalil Mack ha hecho un trabajo increíble (el año pasado) haciéndose cargo de nuestra ofensiva y también de la defensiva", dijo Herbert. "Sabemos que hay muchachos realmente desinteresados en este equipo. Soy muy leal a ellos y estoy muy agradecido por su apoyo a lo largo del camino. Creo que es mi turno de compensar un poco por eso".

El valor total del contrato de Herbert es de 52,5 millones en promedio por temporada. Supera los 260 millones por cinco años de extensión (52 millones en promedio) que firmó Lamar Jackson con los Ravens hace tres meses.

Spanos no ha rehuido de otorgar grandes contratos a sus principales jugadores desde que mudó la franquicia de San Diego a Los Ángeles en 2017. Derwin James se convirtió en el safety mejor pagado de la liga la temporada pasada, y promedia 19 millones de dólares por año.

Los Bolts también cuentan con los wide receivers Keenan Allen y Mike Williams, quienes promedian 20 millones por temporada, mientras que los edge rushers Joey Bosa y Mack, quien llegó en un intercambio con Chicago, promedian al menos 23,5 millones por año.

"Tratamos de dejar fuera del vestidor los asuntos de negocios y apegarnos a lo que está bajo nuestro control en el campo", dijo James. "Como equipo, definitivamente es emocionante poder dejar eso fuera del camino y avanzar".

Aunque ha sido muy cuestionado sobre la extensión del contrato de Herbert durante el receso, el entrenador Brandon Staley dijo que no era un tema de preocupación para el equipo.