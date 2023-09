Muere esta madrugada el dirigente depotivo José -Mackey- Calzada

Falleció la madrugada de este martes el dirigente deportivo José Daniel Calzada (Makey), quien estuvo ligado por años a distintas áreas de la vida deportiva en República Dominicana.

Mackey Calzada, nativo de La Vega, estuvo ligado al béisbol, voleibol, al softbol molinete, deporte que practicó y jugó para la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y también promovió el baloncesto. También fue Comisionado Nacional de Béisbol.

Fue directivo del Club Arroyo Hondo, donde encabezó el equipo de voleibol de esa institución, así como parte del equipo de baloncesto superior en el torneo distrital de esta categoría.

Antes de su fallecimiento, José Mackey Calzada fue asesor del ministro de Deportes, Francisco Camacho.

En el béisbol perteneció a los Leones del Escogido, equipo de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional de República Dominicana, del cual llegó a ser vicepresidente, así como director de Mercadeo y de Relaciones Públicas.

Su gran amigo "y hermano" de la vida, Fausto Severino lo reconoce como "un gran softbolista de molinete en los años de verdad de molinete cuando estaban, Toshiba, La Manicera". Era tercera base.

En términos políticos era miembro del Partido Revolucionario Moderno.

El amigo y hermano

"Yo he tenido buenos amigos en el deporte. Él no era uno más", dijo Severino, quien también fue compañero de Calzada en el Escogido y otras instituciones, así como recientemente en el Ministerio de Deportes y Recreación.

"Él era de los amigos leales, sinceros, transparentes. Honestos. Con un gran corazón", señala Severino. "Un gran amigo, un gran amigo y hermano. Makey Calzada un gran amigo y hermano".

"Para mí un gran amigo, he perdido...", dice y se frena al invadirlo llango y la congoja. "He perdido gran amigo y un gran hermano", pudo continuar. "Son de los hermanos que te da Dios, esa es la realidad. Los hermanos que te da Dios, que no tienen tu sangre, que te los pone en el camino para que tú seas mejor, ese es uno de los que hacen que uno sea mejor".

Esta, continuó, es "la única manera que tengo de resaltarlo".

Parte de su trayectoria deportiva

Severino, un reconocido deportista de Bayaguana, provincia Monte Plata, informó que Calzada fue de los promotores del cambio que se produjo en los principios de los años 80s.

Los promotores del cambio junto "con los pitufos", en elq ue estuvieron, además de Calzada, Onfalia Morillo, Chuchú Puello, Cristian Lugo. "Ese grupo que fue hizo un movimiento para rescatar el Escogido en unos momentos que estaba muy difícil".

Los dos participaron juntos en el Club Arroyo Hondo "por mucho tiempo" y fue de los promotores del baloncesto en el club de Arroyo Hondo y del voleibol superior de ese club.

Voleibol

También trabajaron en la dirección de las selecciones nacionales de voleibol masculino.

En esa ocasión se crearon dos equipos de trabajo, uno para trabajar el femenino que se lo entregaron a Cristóbal Marte, quien aún dirige esa rama y el otro equipo "nos lo entregaron a él y a mí para manejar el masculino", dijo Severino.

Además de trabajar con el voleibol superior de Arroyo Hondo, también colaboró con los equipos de voleibol femenino de Club Simón Bolívar, así como con el de Avanzada Juvenil.