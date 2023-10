Fallece en Nueva York el periodista Rafael Calderón Paniagua

El periodista Rafael Calderón Paniagua, quien fuera editor deportivo de Diario Libre desde su fundación en 2001 hasta 2006, falleció en la ciudad de Nueva York. Tenía 77 años.

La información la confirmó su hija Jenny Martínez en su cuenta de Facebook. "Y llego ese día que nunca pensé, ese día que nunca me imaginé y estoy aquí para darte las gracias por todos los momentos en que me diste tu amor y tu comprensión, Gracias por el regaño, los boches, los nos. Gracias por cada abrazo, por cada jalón de orejas simbólico porque en verdad yo creo que una sola vez me lo diste en vida real", escribió Martínez.

Dueño de una pluma prodigiosa y de profundidad en el análisis, Calderón se inició en el periodismo deportivo a principio de la década de 1970 y pasó por medios como El Nacional, La Noticia y Listín Diario con el que cubrió decenas de competencias internacionales, como el Centrobasket ´77 en Panamá. Entre mediados de los 80´s y principio de los 90´s fue corresponsal de Listín Diario en Nueva York. Trabajó en la cadena de transmisión del baloncesto del Distrito Nacional y formó parte de varios programas radiales.

Regresó al país y laboró en diferentes instituciones, como jefe de prensa de los Leones del Escogido, el Hipódromo V Centenario, el portal Enel.net y fue columnista de El Siglo.

En 2001, cuando nació Diario Libre, fue nombrado editor deportivo, posición que desempeñó hasta 2006 cuando decidió retornar a la ciudad de Nueva York. Fue ganador en múltiples ocasiones del premio al cronista del año por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD), institución de la que también fue directivo.

"Estoy muy apenado por el fallecimiento en NY del periodista Rafael Calderón. Un gran periodista deportivo y mejor ser humano", escribió en su cuenta de Facebook el periodista Osvaldo Rodríguez Suncar. "Siempre te estaré agradecido, inolvidable amigo. Por eso, y tus sabios consejos posteriores. Dios acoja tu bondadosa alma. La mía llora tu partida".

"Paz a su alma. Excelente comunicador y mejor ser humano", escribió Rollin Fermín.