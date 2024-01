Commanders despiden al entrenador Ron Rivera. Nuevos dueños alistan muchos cambios

Los Commanders de Washington despidieron el lunes al entrenador en jefe Ron Rivera, el primero de varios cambios previstos por parte de los nuevos dueños de la franquicia de la NFL que adquirieron el año pasado.

La decisión fue anunciada al día siguiente que la temporada de los Commanders culminó con una derrota 38-10 ante Dallas, su rival de división.

"Con miras al futuro, somos conscientes de que los resultados de esta temporada no fueron buenos y se hacer necesario un cambio estratégico de liderazgo y filosofía", dijo el dueño principal Josh Harris en un comunicado.

Harris indicó que pidió a los codueños Mitch Rales, Magic Johnson y David Blitzer, al igual que el exejecutivo de la NBA Bob Myers y el ex gerente general de Minnesota Rick Spielman que colaboren con él en la búsqueda del nuevo responsable de personal y el entrenador.

Después que Dan Snyder contrató a Rivera hace cuatro para hacerse cargo de ambas funciones, los propietarios se han repartido esas responsabilidades.

Myers ejerció como presidente de operaciones de baloncesto y gerente general de los Warriors de Golden State al conquistar cuatro campeonato, y fue consagrado como el mejor ejecutivo de la NBA en dos ocasiones.

Se espera que el gerente general Martin Mayhew y la mayor parte de los ejecutivos y el cuerpo técnico sean cesados. Harris y sus socios iniciarán de lleno el recambio en la organización tras completar la compra del equipo a Snyder.

Washington se clasificó sólo una vez a los playoffs, al ganar con foja de 7-9 el título del Este de la Conferencia Nacional en un atípico año, durante el ciclo de cuatro años de Rivera como director de operaciones de fútbol americano. Nunca pudo cuajar una temporada con más victorias que derrotas.

Si Rivera no logra dirigir a otro equipo en la liga, acabará exactamente un juego por debajo de .500, con foja de 102-103-2 en la temporada regular. Washington registró marca de 26-40-1 con Rivera al mando.

Rivera fue contratado por Snyder en el día de Año Nuevo de 2020, menos de un mes después que el veterano entrenador fue despedido por los Panthers de Carolina tras llevarles al Super Bowl en la temporada de 2015.