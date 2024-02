Harbaugh, que recién regresó a la NFL, aún lamenta su derrota del Super Bowl con los 49ers

Jim Harbaugh ganó el campeonato nacional con Michigan el mes pasado y decidió regresar a la NFL con los Chargers de Los Ángeles.

Pero aún le angustia la derrota hace 11 años en el Super Bowl cuando era entrenador de los 49ers de San Francisco.

Harbaugh está en Las Vegas y observará de cerca el duelo de San Francisco ante los Chiefs de Kansas City el domingo.

Hace 11 años estaba en la banda cuando los 49ers se recuperaron tras estar abajo 28-6 al medio tiempo, pero aún así no les alcanzó para remontar a su hermano John Harbaugh y los Ravens de Baltimore ese 3 de febrero del 2013.

A menos de dos minutos del final Colin Kaepernick lanzó un pase incompleto a Michael Crabtree en cuarta y cinco desde la yarda siete y los Ravens ganaron 34-31 con un safety para confirmar el triunfo.

"Posiblemente no pasa un solo día en el que no piense en ese partido y lo que podría haber ocurrido al final, a (7) yardas de llegar a la zona de anotación", le dijo Harbaugh a The Associated Press el viernes. "Sales del campo y dices, habrán otros días. Luego empiezas a pensar que podría ser el único día. Sólo quería otra oportunidad. Mi hermano, mi mejor amigo, lo amo, estoy orgulloso de él. Se lo ganó y lo merecía igual que su equipo... Cuando digo que me motiva todos los días, realmente es todos los días".

Harbaugh, quien fue quarterback durante dos temporadas cuando los Chargers estaban en San Diego, hereda un equipo que actuó por debajo de su potencial con Brandon Staley. El corredor Austin Ekeler, quien será agente libre, cree que necesitan un entrenador como Harbaugh, que pueda inspirar y motivar.

"He escuchado buenas cosas de él. Escuché que es alguien que le gusta sentar la cultura, que es lo necesita el equipo", le dijo Ekeler a AP.

Harbaugh tendrá en Justin Herbert un quarterback franquicia, aún así quiere hacer énfasis en el juego por tierra. Los Chargers terminaron en la 25ma posición en ofensiva por tierra y tuvieron foja de 5-12.

Harbaugh no ha entrenador en la NFL desde el 2014 y en cuatro campañas con los 49ers tuvo marca de 44-19-1 y los llevó a tres juegos consecutivos de campeonato de la NFC, ganando uno.

Desde entonces el fútbol americano ha cambiado. Hay nueva tecnología y más análisis de estadísticas. Harbaugh tiene intención de aplicarlo todo. Está buscando lo que sea que les pueda ayudar a ganar, tener cualquier ventaja. El nuevo entrenador de los Chargers está en Las Vegas trabajando con Verizon, que esta temporada desplegó comunicaciones de entrenador a entrenador en todos los estadios y que por primera vez se utilizarán en el Super Bowl.

El entrenador de 60 años tiene asuntos pendientes en la NFL y seguirá trabajando para levantar el trofeo Vince Lombardi.