La UFC regresa a México luego de una ausencia de cinco años

La UFC espero cinco años para volver a México y todo parece indicar que, a diferencia del pasado, es para quedarse.

Tres ex campeones mundiales mexicanos encabezan la función del sábado que marcará el regreso de la empresa líder en artes marciales mixtas al país, entre ellos está Brandon Moreno (21-7-2), quien fue monarca del orbe en peso mosca, y enfrentará a al estadounidense Brandon Royval (15-7-0) en la pelea estelar.

"Creo que esperamos demasiado, hubiera sido especial el año pasado, pero no pasó y ahora estoy emocionado de compartir la cartelera con muchos mexicanos prospectos", dijo Moreno, quien perdió el título mundial en julio del año pasado.

En 2023, México tuvo tres campeones del mundo y por eso Moreno considera que pudo ser más especial.

Aunque en el país el fútbol acapara la atención de los aficionados, los deportes de contacto han sido tradición, en especial el boxeo, pero las artes marciales mixtas también tienen una audiencia que estaba ávida de ver peleas de alto nivel en suelo nacional.

Aunque no se trata una de las funciones numeradas, que son las estelares de la UFC, los boletos para la función sabatina se agotaron en cuestión horas y se esperan unas 22.000 mil personas en la Arena Ciudad de México el sábado por la noche.

"A los mexicanos le gustan los deportes de combate, somos buenos tirando golpes, hablando de boxeo hay tantos campeones mundiales que mencionar y en MMA era cuestión de tiempo para esto pasara", dijo Moreno.

El peleador de 30 años es uno de los rostros más conocidos de ese deporte en México, pero no sube a un octágono de la UFC desde septiembre del 2019, cuando empató ante el ruso Askar Askarov en la última función del organismo en el país.

Aunque el regreso no es una función numerada sino en una ´Fight Night´ el presidente del organismo Dana White ha dicho que tiene planes para volver y aprovechar el gran número de peleadores mexicanos en ascenso.

"UFC le ha puesto mucha atención al público latino y trajeron una buena cartelera. En el pasado los mexicanos se quejaban porque había pocos peleadores locales, pero ahora hay varios que lo vienen haciendo bien", añadió Moreno.

Además de Moreno y Yair Rodríguez, ex campeón interino de peso pluma, hay otros nueve peleadores mexicanos en contienda, la primera vez que una función de UFC tiene tantos.

Y White no sólo se refiere a planes sobre el octágono. El jueves inauguró el Sports Performance Institute que permitirá a los peleadores no sólo mexicanos, sino latinoamericanos, tener acceso a una instalación donde puedan perfeccionar sus técnicas para escalar en el mundo de artes marciales mixtas.

"Estoy emocionado por el futuro del talento mexicano, en Las Vegas (Sports Performance Institute) tu sólo llegas, pero llevas tus entrenadores y tus cosas. Aquí la idea es desarrollar el talento latinoamericano y eso es algo que nos faltaba", dijo Moreno.

En la función del sábado, Moreno tenía programado pelear contra Amir Albazi, quien se retiró sin explicaciones.

Tanto Moreno como Royval buscan lavarse la cara luego de perder ante el campeón reinante actual en la división, Alexandre Pantoja.

Además de Moreno, otro peleador favorito entre los hinchas locales de las artes mixtas es el "Pantera" Rodriguez (16-4), quien chocará ante Brandon Ortega (15-3).

Su último duelo fue en el verano del 2022 cuando Rodríguez prevaleció por nocaut técnico en el cuarto round.

Otro mexicano destacado en la competencia será Raúl Rosas (8-1), quien busca alargar su racha ganadora cuando enfrente a Ricky Turcios.

Entre todos los peleadores locales, el que más seguidores tiene es Moreno, quien ya peleó dos veces en México, en 2017 y 2019, pero en una pelea perdió y en otra empató.

"No puedo negar que me siento frustrado por eso, porque quiero levantar la mano frente a mis aficionados y ondear mi bandera mexicana", añadió el peleador. "Me imaginó ese momento, con 22 mil personas gritando mi nombre, estoy muy emocionado".

Y también lo están los aficionados mexicanos con el regreso de la UFC.