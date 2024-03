Ngannou busca dar otra sorpresa en el boxeo al enfrentar a Joshua

Fue uno de los episodios más asombrosos del boxeo en mucho tiempo. Francis Ngannou bailando extasiado ante un aturdido Tyson Fury en la lona.

Para los puristas del boxeo, era un desastre.

¿Como un peleador de la UF, en su primera pelea de boxeo, pudo haber derribado al reinante campeón mundial del peso pesado?

Fury se levantó y acabó llevándose una polémica y poco convincente victoria por decisión dividida, pero Ngannou había irrumpido dramáticamente en el mundo del boxeo.

El viernes, el franco-camerunés tendrá otra oportunidad de sorprender al orden establecido, y abrir la puerta a otra oportunidad ante Fury.

Ngannou regresa a Arabia Saudí para la segunda pelea de su cambio de especialidad, midiéndose contra otro británico: Anthony Joshua, el ex campeón mundial de peso pesado.

La expectativa es que Joshua saldrá victorioso para entonces pactar un combate frente a Fury, algo que dependerá que Fury — el campeón del CMB — derrote a Oleksandr Usyk — el monarca de la AMB, FIB y OMB — el 18 de mayo en una pelea que coronará al primer campeón indiscutible de la división desde 2000.

Pero Ngannou quiere acaparar titulares en su empeño por convertirse en un campeón mundial de boxeo tras haber reinado en la UFC.

"Ya me conocen y el siguiente rival (Joshua) sabe lo que se va a encontrar", dijo Ngannou tras llegar a Riad. "He perdido el elemento sorpresa. ¿Cómo podré sorprenderlo? ¿Qué me podré inventar?

A sus 37 años, Ngannou emana confianza. Será un novicio en el boxeo de alto nivel pero se enamoró del deporte al crecer en difíciles condiciones en Camerún, e insiste que era una cuestión de tiempo volver al mismo.

"Al comienzo, todo era boxeo. No sabias de las artes marciales mixtas. Y por más de una década, únicamente soñaba con el boxeo".

"Y fue cuando surgió la oportunidad (en la UFC), y fue una oportunidad para brillar, de ser campeón mundial, y tener abierta la posibilidad de poder volver al boxeo. Sentía que era algo que yo necesitaba, hacer realidad, para sentirme completo".

Ngannou acabó en malos términos con la UFC, cuyo presidente Dana White le despojó su cinturón de campeón en enero del año pasado. En cuestión de cinco meses firmó con la Professional Fighters League, otra competición de artes marciales mixtas.

Aún no ha peleado en la PFL, enfocado en el boxeo. Su plan es continuar su carrera como peleador de artes marciales mixto junto a la del boxeo.

Las dos grandes interrogante previo al combate Ngannou-Joshua gira en dilucidar si Fury no se tomó en serio su preparación para enfrentar a Ngannou, anticipando una pelea que resolvería por la vía rápida, o si Ngannou puede dar la talla en cada especialidad del pugilismo.

Todo eso se sabrá el viernes en el más reciente intento de Joshua de volver a ser un protagonista tras sufrir derrotas seguidas ante Usyk.

Joshua prefiere concentrarse en el presente.

"Francis es un boxeador excepcional, corpulento, de pegada fuerte y un mejor boxeador de lo que todos habíamos creído podía ser", indicó.