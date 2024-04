Pereira retiene título de los semipesados, en la función UFC 300

Alex Pereira, campeón semipesado, noqueó al retador principal Jamahal Hill a los 3:14 minutos del primer asalto de la función UFC 300, realizada el sábado.

Pereira derribó a Hill con un recto de zurda y luego le lanzó una andanada de puñetazos. El réferi Herb Dean intervino para detener la contienda y dar la victoria al brasileño.

Los pronósticos marcaban como favorito a Pereira, de 36 años, por menos 132, de acuerdo con FanDuel Sportsbook.

"Me veo como el campeón, no quiero que el cinturón se me suba a la cabeza", comentó Pereira. "Tenía que venir y ganar el campeonato.

Hill, de 32 años, era el campeón previo, pero una ruptura del tendón de Aquiles lo obligó a dejar el cetro vacante en julio. Ello dejó el cinturón en manos de Pereira y derivó en que se pactara este combate.

Como se esperaba de una función cuyo número marcó un hito, la cartelera fue atractiva. Incluyó a 12 campeones actuales o anteriores.

Zhang Weili (25-3) retuvo el cetro femenino de peso paja en uno de los dos combates estelares. Derrotó por decisión unánime a Yan Xiaonan (18-4). Cada juez dictaminó 49-45.

Quizás en el pleito más esperado de la noche, Max Holloway (26-7) propinó un derechazo devastador para noquear a Justin Gaethje (25-5) cuando restaba un segundo de la pelea por el título BMF, a cinco rounds.