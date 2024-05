Venus Williams será homenajeada con una Barbie junto a otros 8 deportistas

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/22/ap1716353447945-adb33aef.jpeg

Foto provista por Mattel Inc. de la muñeca de Barbie con la imagen de la tenista Venus Williams que será parte de una colección de muñecas junto a otras 8 deportistas el martes 21 de mayo del 2024. ((MATTEL INC. VIA AP))