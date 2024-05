Yonkaira Peña: ganó la Superliga y también es Jugadora Más Valiosa en Brasil

Ser Jugadora Más Valiosa y también campeona es un lujo exhibido por pocos atletas (femenino o masculino) en su trayectoria deportiva.

Le ocurrió a Yonkaira Peña Isabel. Ella se llevó el premio, que incluye también el título de la Superliga, hazaña que logró el pasado 21 de abril en Brasil con su equipo Gerdau Minas.

"Es algo grandioso. Es algo que me faltaba en Brasil, el único título que me faltaba. Ya yo había ganado todo", dice la sonriente atleta, "pero ganar la Superliga, que era lo más importante, el último trofeo que me faltaba me hace muy feliz de lograrlo".

Peña marcó 23 puntos para ser decisiva en esa corona y fue la mayor anotadora del partido.

Y como a nadie le amarga un dulce "espero que se repita más", dijo Peña Isabel con una expresiva sonrisa. La jugadora se encuentra en Macao, China, para la segunda pata de la Liga de Naciones de voleibol 2024.

Ella había ganado ya Más Valiosa en partidos normales, en cuartos de final y en semifinales. Pero el trofeo de la Superliga, ya es otra cosa. "Pero el más importante fue el de la final", en la que su equipo Gerdau Minas venció a Dentil Praia Clube 3-1 (25-23/21-25/25-16/25-21).

Fue un gran triunfo para Peña Isabel y Minas, que en el 2023, en el Sudamericano de Voleibol cayeron ante Praia, que entonces tenía a Brayelin Martínez.

Los dos equipos tienen una gran rivalidad.

Este año, Gerdau ganó la SuperCopa, el Suramericano, segundo en Copa Brasil y el título de la Superliga. Una temporada redonda.

Brasil, su segunda casa

Ofertas han habido para otros países y ligas, pero Brasil es su atracción principal. "Me tratan bien, las personas, todo. Es mi casa, mi segunda casa", señala la atleta.

Algunas ligas de Europa han estado en su lista de ofertas para jugar allá, pero, al parecer, nada como Brasil. "Sí, he recibido ofertas, pero he optado por quedarme ahí porque ahí lo tengo todo".

¿Por qué Brasil?

Tiene que existir un buen argumento para que esta integrante del sexteto titular femenino haga de Brasil su casa, con tantas ofertas sobre la mesa para ella.

"No mirto mucho el pago. Me gusta que me tratan bien, me siento en casa, la comida, el clima igual que aquí", detalla la jugadora.

En fin, "estoy más cómoda", pero sin cerrar la ventana. "Quizás después yo pienso en salir".

¿Y el idioma? Nada de dificultad. Ya eso está bajo dominio. "Claro, claro, desde el primer año, manejo el idioma. El portugués es fácil".

Más razón para quedarse allí. Se comunica en ese idioma sin dificultades y para la próxima temporada, otra vez estará en la exigente liga brasileña.

"Su preferencia es continuar en Brasil. Su renovación casi se da por sentada", escribió en X, @portalsuperliga sobre la dominicana del Minas Tênis Clube.