Thais Herrera sugiere luchar por las metas tras cumplir su sueño de nueve años: la cima del Everest

Thais Herrera, la primera mujer dominicana en escalar el Everest, trazó su sueño nueve años atrás y sugirió no dejar al aire el luchar por las metas.

Es el pensamiento de esta arriesgada escaladora que tiene por meta "completar las siete cumbres más altas de cada continente".

"Realmente es importante tener objetivos, sueños, pero que esos sueños uno los convierta en algo que es realizable", dijo Herrera.

"Pensamos que la remuneración, o sea, el logro es inmediato -pero- yo empecé a soñar con el Everest en el 2015 y ahora es que lo estoy logrando".

Dijo que esos sueños hay que salir a perseguirlos y como tal "tienen que tener fecha".

La idea no es solo decir "yo quisiera", pues eso "no se va lograr nunca y poner el empeño, el trabajo".

Esos sueños, como tal, toman tiempo y esfuerzo, pero si no se dan los pasos nunca se van a lograr.

En su trayectoria hacia la cima dijo que vio personas que no lograron la meta. Eso no la detuvo. "Realmente, gracias a Dios, nunca sentí que no lo iba a lograr".

Un vez en la cumbre sur, ya próximo a la meta, sintió la emoción de estar cerca de la meta y dijo que fue un buen momento y muy emotivo.

La próxima meta de Herrera será Oceanía, que sería para este mismo año, para el mes de octubre y ahí completar su sueño de escalar las siete cumbres más altas de cada continente.