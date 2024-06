Thais Herrera es una gran soñadora, cuyos sueños la llevaron a la cima del mundo, convirtiéndose el pasado mes de mayo en la primera mujer dominicana en escalar el Monte Everest, la montaña más alta del mundo.

Esos sueños la llevaron a 8,849 metros de altura o lo que es igual a casi tres veces el Pico Duarte, la cima más alta de la República Dominicana.

Esta atleta dominicana demuestra, nuevamente, que cuando se quiere, se puede.

—Thais, y háblame del Everest. Primera Dominicana en escalar la montaña más alta del mundo, ¿cómo fue la experiencia?

Escalar el Everest fue una experiencia diferente. Es la primera vez que estoy fuera de mi casa tanto tiempo, cerca de dos meses. Que me separo de mi negocio tanto tiempo, que tengo que cumplir un proceso de aclimatación tan fuerte, porque generalmente había escalado lo más alto a Aconcagua, 6.962 metros. Entonces, el proceso era totalmente diferente, o sea, había que estar ese tiempo para que el cuerpo esté listo, para que yo esté preparada. Y luego, pues, me pasó que me iba por China, por Tíbet, y me cambiaron a Nepal. Y tuve también que aprender otras habilidades que no había entrenado, como era la parte de escalada en hielo, como era cruzar el Khumbu Icefall con las escaleras de aluminio que se atraviesan. Entonces, fue totalmente diferente a todo lo que yo esperaba. El Everest fue una experiencia única.

—¿Por qué un reto como este? Que es un reto que no solo te expone físicamente, sino también mentalmente. ¿Qué se gana con eso?

Con escalar el Everest yo estoy ganando la persecución de un sueño. O sea, yo estoy soñando desde hace mucho tiempo con escalar esta montaña. Con escalar esta montaña, yo empecé a hacerlo como un tema personal, el montañismo, como una forma de sobreponerme a la pérdida de quien fuese mi esposo. Y empecé con esto de ir a las montañas y fue evolucionando hasta llegar al proyecto que ahora es, que es el Explorers Grand Slam, o lo que es escalar la cumbre más alta de cada uno de los siete continentes y esquiar al Polo Norte y Polo Sur. Este proyecto, al momento hay 74 personas registradas como que lo han completado y yo cuando empecé a soñar, bueno, se veía muy lejano y sin embargo hemos ido dando pasos firmes. Y el Everest es de hecho la sexta de esas siete cumbres y wow, qué privilegio, qué orgullo, qué honor yo poder ser la primera dominicana en lograr ese reto.

—Muchas personas han perdido su vida en una escalada que es una de las más complicadas del planeta. ¿En algún momento tú sentiste miedo? ¿En algún momento te preocupó lo que estaba pasando? Porque sabemos que cuando pasas de los 4.000 metros de altura hay muchas cosas que ya no dependen solamente de tu preparación, tanto física como mental, sino también de cómo tu cuerpo reacciona a un clima extremadamente hostil y no solo por el frío.

Sí, el Everest es una montaña peligrosa, ciertamente, es una montaña donde las personas pierden su vida, el 2% de las personas que intentan escalar la montaña pues lo pierden y de ese 2% aproximadamente un tercio son sherpas o las personas que instalan las rutas.

En este caso el miedo es importante porque es ese factor que te hace estar alerta, sin embargo hay formas de mitigar riesgos que es la forma como yo personalmente pues he tratado de verlo a través de lo que es la selección de la ruta, la preparación física, el acompañamiento, el muchas veces cambiar la fecha o ser flexible porque nada, no era la ventana adecuada o iban a escalar muchas personas e iba a haber una fila, una cola, entonces tratar de mitigar a través de tener un guía personal que no es algo que todo el mundo tiene la oportunidad, en mi caso yo tuve el privilegio de escalar con un amigo que también es guía y bueno de mitigar ese miedo. Y si se pierde la vida, el día antes de mi escalada unas personas pues tuvieron un accidente en una cornisa, en una partecita bien fina pues aparentemente no iban en la cuerda de seguridad, yo no me separé nunca de la cuerda de seguridad y entonces la otra, hubo otra persona que el día que nosotros hicimos cumbre, un keniano que también lamentablemente falleció. .

—¿Por qué fue más difícil la bajada que la subida? Explícame eso, porque la gente, obviamente cuando uno sube una escalera, bajar la escalera es un "fly al catcher", pero subirla es donde se le pone mayor esfuerzo, sin embargo cuando hablamos contigo justo después de haber terminado nos decías precisamente, oye bajar fue más difícil.

Sí, la bajada del Everest es más retadora porque es un día muy largo, son días muy intensos, desde que uno sale del campamento base, del campamento base en lo que se le dice el push, el summit push o el empuje final a la cumbre, son días intensos, se atraviesa el glaciar del Khumbu que se hace de madrugada para que esté congelado, para que no te vaya a caer una cornisa, atraviesas las escaleras, subes por paredes de hielo, tienes que usar mucho los crampones, requiere mucha fuerza física, llega a un campo 2, en mi caso que salimos del campo 2 al campo 3 y nos tuvimos que devolver por unas condiciones de clima en el campo 3 que nos convino muchísimo porque al final nos permitió no estar en una cola de personas. Luego escalar al campo 3 que es donde ya inician las cuerdas fijas, demanda mucho físicamente, sigue al campo 4, en el campo 4 ya estás a 8000 metros, prácticamente no se duerme, ya ahí el cuerpo está muriendo.

—¿Vale la pena el sacrificio?

Yo entiendo que depende del sueño que cada cual tenga. Para mí 100% vale la pena, yo hacía mucho énfasis de que quería lograrlo, de ser posible de forma segura y de forma que todo el mundo llegara bien en esta primera ocasión o en este primer intento, porque requirió mucho esfuerzo, mucho sacrificio, no solo de la parte de la expedición a la montaña, que fueron esos casi dos meses, sino también yo cerré mi negocio dos meses, yo tuve que trabajar antes para hacer un colchoncito y llego del Everest y tengo una agenda de trabajo intensa en conferencias, en temas de trabajo en equipo, que es lo que hace mi empresa, y requirió mucho de ese esfuerzo de alejarme de mi familia, de gente que estaba estresada y preocupada, incluyendo mi familia, mis amigos, entonces vale la pena, sin embargo depende del sueño que cada cual tenga.

—¿Qué tú le dices a esas mujeres jóvenes, niñas y quizás no tan jóvenes, ya adultas, algunas mayores que tú, otras menores que tú, con relación a eso que tú estás persiguiendo, porque tú te has convertido en una referencia, quizás tú no lo estabas buscando, quizás tú no lo estabas pensando, pero te has convertido en una referencia de hacer las cosas bien, de trabajar para conseguir una retribución, ya sea económica, ya sea personal, ya sea social. ¿Qué mensaje tú tienes para esa gente?

Yo pienso que todo el mundo tiene la capacidad de soñar y que muchas veces la hemos pues perdido pensando que las cosas se logran de forma inmediata, y también siento que muchas veces estamos en ese wow, yo quisiera, en esa parte en que me encantaría, sin embargo para lograr los sueños hay que tomar acción. Yo siento que las niñas, las mujeres, las jóvenes, las no tan jóvenes, tienen la capacidad de hacer aquello que desean y visualizan, y a veces lo importante es empezar con un pequeño paso. Yo siempre pongo como referencia a mi mamá. Mi mamá empezó a ir al gimnasio a los setenta y pico, ahora alto, setenta y ocho, setenta y nueve, y todavía dos veces a la semana me acompaña. Eso no es para ella escalar ninguna montaña".

La nueva meta de Thais Cualquiera entendería que luego de escalar el Monte Everest, Thais Herrera se tomaría una pausa, pero no. Todavía hay metas pendientes, inclusp a este mismo año. "Voy de camino, voy de camino a cumplir mi sueño, ya me encuentro mucho más cerca, espero ser la primera persona de la República Dominicana en completar las siete cumbres y eso lo estaría completando pues con mi siguiente reto, que es escalar la montaña más alta de Oceanía, la pirámide de Carstens, Dios mediante en octubre, y luego pues para completar el proyecto de Explorers Grand Slam y entrar en ese exclusivo club a la bandera dominicana, pues me faltaría también el Polo Norte, que si lo permiten las condiciones climáticas, en abril del 2025 estaríamos pues haciendo esa expedición", djjo.