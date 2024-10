Thais Herrera va por su séptima cima

Ningún dominicano ha escalado las siete cumbres o 7 Summits en inglés, un reto que consiste en ascender la montaña más alta de cada continente, y que se estima solamente unas 500 personas en el mundo han completado, de ello unas 100 mujeres.

En mayo 22 del presente año Thais Herrera escaló su sexta de estas cimas, la montaña más alta del mundo, el Monte Everest, y de inmediato se embarcó en su nuevo proyecto, con el objetivo de escalar en octubre la montaña más alta de Oceanía, ubicada en Indonesia.

La próxima elevación se llama Puncak Jaya o Pirámide de Carstenzs, se encuentra en West Papua, Indonesia. Es una de las cumbres más técnicamente demandantes.

Pero Herrera se prepara para lograrlo y compartió los detalles desde la remota ciudad de Timika, en West Papua, Indonesia, donde destacó su agradecimiento a relacionados, amigos, prensa y patrocinadores.

Otro factor relevante en esta expedición es el clima, ya que las fuertes lluvias y tormentas eléctricas pueden suceder de forma repentina

Herrera indicó sentirse agradecida y emocionada pues no esperaba ser la primera persona del país en estar tan cerca de completar este reto. "Me siento confiada de escalar esta montana y me enorgullera mucho colocar nuestra bandera en lo alto de esta montana e inscribir nuestro país en la lista de los que han completado este reto", dijo Herrera.

Thais Herrera agradece a su familia y a los aliados empresariales que la apoyan: AFP Crecer, Alpha Inversiones, IMCA, Arroz Premium La Garza, Sirena, Unika, Tactical DR e In Shape.

Sobre Thais Herrera

Herrera es madre, emprendedora, conferencista. Es ingeniero Industrial con Maestría en Alta Dirección y Finanzas. Propietaria y facilitadora principal de la Asertiva RD, una empresa especializada en outdoor training y team buildings para empresas. Es además docente en Barna Management School.

Está certificada en storyteller y dinámicas de grupo, Thais, además montañistas, es triatleta, filántropa y la primera mujer dominicana en completar un Ironman, evento del cual ha completado 6 al momento. Creadora el evento deportivo internacional Pico Duarte Express, donde se sube y baja corriendo la cumbre de las Antillas en un mismo día. Es además filántropa, y participa activamente con algunas reconocidas fundaciones en proyectos sociales.