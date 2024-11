El Estadio Olímpico Félix Sánchez tiene dos gerentes para el cuidado de la obra

El Estadio Olímpico Félix Sánchez, que avanza en su remozamiento, cuenta ya con un equipo gerencial con el fin de mantener lo más cuidado posible esta obra edificada para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 1974 y que servirá de sede del atletismo, otra vez y 52 años después, para la edición Santo Domingo 2026.

Se trata de "una comisión (creada) a propuesta del ministro de Deportes Kelvin Cruz", dijo el presidente del Comité Organizador (CO) de Santo Domingo 2026, José P. Monegro.

El equipo "se creó para el comanejo del Estadio Olímpico hasta que llegue enero del 2026, que es cuando estaremos haciendo los eventos de prueba", dijo Monegro.

Los eventos de prueba se realizan para poner a tope una obra antes de unos juegos multidisciplinarios.

La comisión se creó conjuntamente con los ministerios de Deportes, de Vivienda y el Comité Organizador que preside Monegro. La meta es "para garantizar que se le diera los mantenimientos a este estadio y que llegue en condiciones adecuadas para 2026 y que quede establecido una estructura para más allá del 2026".

Monegro encontró que el Félix Sánchez estaba "custodiado por una sola persona", al igual que la pista de calentamiento.

Eso cambiará ahora. "Como Comité Organizador en esta transición conjuntamente con el Ministerio de Deportes y con el ministerio de Vivienda, hemos creado un equipo para regentear este estadio", dijo.

Para esos fines "hemos designado el gerente general del Estadio que es Juan José Guzmán y un gerente de operaciones que es Caonabo Castro conjuntamente con un equipo que vamos a estar dando el mantenimiento a este estadio permanentemente para que sea la casa adecuada de todas las actividades que hagamos aquí en el Estadio Olímpico Félix Sánchez", señaló Monegro.

El reglamento

Los ministros de Deportes y Vivienda y Monegro como presidente del CO supervisarán el manejo del estadio con Guzmán y Castro como figuras del terreno.

Para eso se apoyarán en un reglamento. "Establecimos un reglamento de uso, un manual de mantenimiento". Eso conllevará a los usuarios a desembolsar, como garantía, sumas significativas que alcanzarían hasta los RD$50,000.000 y otros US$30,000.00 antes de montar cualquier actividad.

Entre las tres instituciones decidieron asumir el mantenimiento y mantener las canchas en condiciones para que se le dé el uso adecuado aplicando el reglamento el cual "ya está aprobado, que está en vigencia", señala Monegro.

Pero además, "no puede ser que nosotros los dominicanos no nos demos el lujo de que por falta de mantenimiento nuestras instalaciones no se puedan usar", dice el dirigente.

Proteger el "Félix Sánchez" La meta de proteger el Estadio Olímpico también conlleva cuidar el nombre de a quien está dedicado. Por eso la necesidad de que se cumpla el reglamento. "Y para que Félix Sánchez, esa gran gloria dominicana, sienta que su nombre no está en un rancho, sino en una instalación majestuosa". Concuerda que el estadio olímpico es majestuoso y es para uso, no es para trancarlo. Ahora para usarlo hay que darle mantenimiento, mantenimiento cotidiano, mantenimiento antes de cada actividad, mantenimiento durante la actividad y mantenimiento después de la actividad".